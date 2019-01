Uherský Brod – Neustále přibývá rodičů s malými dětmi, kteří by zároveň s jejich výchovou chtěli pracovat nebo se věnovat podnikání. Proto ani není divu, že společně s tímto trendem roste také poptávka po takzvaných mikrojeslích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Bečák

Zatímco do mateřské školky mohou děti nastupovat až od dvou let, v mikrojeslích se zaneprázdněným rodičům postarají o potomky staré teprve šest měsíců. V Uherském Brodě tak ze soukromé iniciativy dvou matek vzniká projekt, po němž některé páry doslova prahnou. Podporu soukromým mikrojeslím přislíbilo i samotné město.

„Vedení města zatím nemá zprávy, že by o mikrojesle byl zvýšený zájem, proto ani neuvažovalo využít dotace, které se ze státních programů nabízejí, aby zřídilo podobnou službu. V současnosti však přišly do rady města žádosti o jakousi podporu soukromé iniciativě dvou matek, které by pilotní projekt péče o nejmenších chtěly vyzkoušet," potvrdil první zprávy od veřejnosti ohledně dohlížení na děti od šesti měsíců místostarosta Uherského Brodu Petr Vrána.

Podle jeho slov město hodlá mikrojesle podporovat, avšak nikoliv finančně. „Souhlasili jsme s podílením se na poskytování informací o činnosti organizace, tedy s propagací. Navíc bychom při uskutečnění projektu chtěli do něho zapojit pracovníka sociálních služeb, který by pomáhal s výběrem dětí. Protože jde o dotovaný titul, je výběr z dětí omezen, proto se jeho zkušenosti matkám určitě vyplatí," dodal Petr Vrána.