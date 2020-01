Uzavření někdejšího hraničního přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma, avízovala v pátek 10. ledna po 16. hodině mluvčí policistů v Uherském Hradišti Simona Kyšnerová.

Kamion. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Cestu na slovenské straně blokují kamiony autodopravců. Podle nových informací však budou vozidla do hmotnosti 3,5 tuny moci projet a uzávěra by měla trvat do 20 hodin, místo avizovaných 22 hodin. Z tohoto důvodu budou naši policisté nákladní dopravu odklánět. Stále jsme v kontaktu se slovenskými kolegy a situaci na místě nadále monitorujeme,“ dodala v pátek odpoledne policejní mluvčí s tím, že v rámci Zlínského kraje je na Slovensko uzavřena pouze tato trasa.