Proslulý letoun L-410 slaví 45. narozeniny

Kunovice – Posledních několik dnů na půdě kunovického letiště zbývá stroji L 410, než se na konci dubna vydá na osm tisíc kilometrů dlouhou cestu do vzdáleného Nepálu. Do světa tak putuje další exemplář letounu, který právě dnes slaví 45 let od svého prvního vzletu v roce 1969.

„Toto letadlo má velmi zdařilou konstrukci i podvozek, díky kterému je schopno provozu i na nezpevněných letištích. Společně s prostornou kabinou pro posádku jsou to přednosti, díky kterým stále splňuje požadavky zákazníků i současného trhu," vyjmenoval hlavní konstruktér Miroslav Pešák nejpodstatnější důvody, proč je letadlo společnosti Aircraft Industries i po tolika letech ve světě stále žádaný. Firma z Kunovic jej v roce 2013 prodala 20 kusů, mimo jiné na Slovensko, do Alžíru či Francouzské Guyany. Zbývajících 17 letounů zamířilo do Ruské federace, což napovídá, do jaké míry je právě tento trh pro kunovickou společnost důležitý. „Se ziskem certifikátů pro Rusko v roce 2009 se nám naskytly významné obchodní možnosti. Od té doby z naší firmy odletělo 38 letadel do Ruska a 16 do zbytku světa, což hovoří za vše," sdělila prodejní údaje generální ředitelka společnosti Aircraft Industries Ilona Plšková. V rámci významného výročí společnost Aircraft Industries na 16. duben pozvala do svých prostor na 170 významných hostů a obchodních partnerů. Společnost samotná měla k poslednímu dni roku 2013 celkem 933 zaměstnanců. Jejím stoprocentním majitelem se v srpnu 2013 stal ruský průmyslový holding UGMK, který do té doby vlastnil 51 procent akcií.

Autor: Jiří Kordovaník