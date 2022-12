„Po příjezdu byla po zdolání několika desítek schodů a kluzkého terénu objevena promrzlá a zraněná osoba neschopná samostatného pohybu, které byla poskytnuta předlékařská pomoc. Rozhodnutím velitele zásahu byla zraněná osoba byla uložena do nosítek a za pomoci lezeckých prostředků transportována k pokladně hradu, kde by byla v reálném případě předána do péče zdravotníků,“ sdělil k zásahu mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Roman Žemlička.