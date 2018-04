Prohlídkovou sezonu bunkru pod Sv. Antonínkem zahajoval obrněný transportér

Už třetí rok mají návštěvníci možnost prohlédnout si obnovený a zrekonstruovaný vojenský bunkr pod Svatým Antonínkem. Dílo turistického klubu z Ostrožské Lhoty se stalo obrovským tahákem nejen pro příznivce vojenské historie. Slavnostní zahájení turistické sezony a otevření bunkru pro letošní sezonu nedaleko známého poutního místa, se uskutečnilo v nedělním odpoledni.

„Bunkr pod Antonínkem je historie, která by měla být zachována. Historie, kterou zachovávají lidé, kterým ta historie něco říká. Není to jenom o bunkru a vojenských vozidlech, je to i o krojích a o všem kolem. O písničkách, o starých pověstech. Je to o tom, co nám zanechali naši předkové. Je to dědictví, které přenášíme dál našim potomkům,“ řekl starosta Ostrožské Lhoty Antonín Jelének.

Zhruba dvě stovky přítomných mohlo vidět u bunkru pár kousků vojenské techniky. Největší tahák byl obrněný transportér, který přijel po vlastní ose z Horního Němčí.

„Je to OT 65 FUK. Spadáme pod Army park Slavičín, ale stroj máme doma,“ vysvětloval majitel kolosu Libor Tureček a popsal cestu na Antonínek.

„Byla docela v pohodě, až na ten kopec z Blatnice, ale zvládli jsme ho. Po dědinách moc nejezdíme, spíš nás můžete vidět na vojenských akcích v okolí,“ prozradil Libor Tureček, který přijel na vojenském stroji se svojí ženou Stanislavou.

Vloni bunkr navštívilo včetně dětí 1 860 lidí. „Nejvzdálenější návštěvníci byli z Austrálie, někde od Sydney, byli to potomci Čechů, dva z nich dokonce mluvili česky. Bunkr si přišla prohlédnout i rodina z Jeruzaléma, nebo Londýna,“ vypočítává návštěvníky z nejvzdálenějších destinací šéf lhotských turistů Stanislav Kuřina.

Bunkr sloužil armádě v 70. letech jako pozorovatelna. V roce 2012 byl převeden ministerstvem vnitra na obec Ostrožskou Lhotu. Rekonstrukce, při které bylo odpracováno 460 brigádnických hodin, proběhla v roce 2015. Vůbec poprvé se bunkr pro veřejnost otvíral 23.4 2016. Bunkr je pro veřejnost otevřený od dubna do října každou neděli od 14 do 17 hodin.