Možnosti využilo asi 150 lidí, převážně seniorů. Prohlídky očního oddělení se zdravotnickým průvodcem začínaly vždy v celou hodinu, během čekání lidé mířili na měření dioptrií a nitroočního tlaku.

„Když tady ta příležitost je, ráda si oči nechám změřit,“ prozradila na místě seniorka Eva Ptáčková ze Zlína, která se na komentovanou prohlídku vydala poprvé.

S úderem deváté cesta labyrintem ambulancí začíná. Průvodkyní se mně a zhruba dalším deseti lidem stává lékařka Ladislava Machová. Postupně nám ukazuje několik vyšetřovacích boxů. Zastavíme se i v útulné čekárně pro nejmenší pacienty, kde nechybí ani přebalovací pult.

„Nedonošené děti někdy mají problémy s očima. Ratolesti mají svoji vlastní čekárnu, kde v klidu počkají,“ vysvětluje průvodkyně, zatímco míříme do další místnosti.

Je to vyšetřovna. „Pacient sedí zde,“ ukáže na sedadlo, které je od tabule s písmeny vzdáleno několik metrů. Kdo neumí číst, rozpoznává symboly či obrázky. KNTB má vyšetřovacích boxů pět.

Když míříme do další části budovy, na chodbě míjíme stěnu, ze které na nás shlížejí osobnosti regionu, které zde absolvovali vyšetření či operaci. Mezi nimi je například primáš cimbálové muziky Hradišťan Jiří Pavlica či cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund. Za několik okamžiků přicházíme k jednotlivým ambulancím. Lidé se rozdělují a míří tam, kde je to zajímá. Moje první zastávka je ambulance s označením Sítnice.

Přivítá mě přítmí. Jsou tu stažené žaluzie. Místnosti dominují přístroje a dva monitory.

„Bez sítnice by nebylo možné vidět. Je to nervová tkáň, která zprostředkovává vidění až do mozku,“ prozrazuje nám další lékařka Radka Přibylová. Pak ukáže na přístroj, který dokáže pořídit barevnou fotografii očního pozadí.

„Zde vidíte normální oční pozadí, zrakový nerv a cévy jdoucí ze zrakového nervu. A tu je místo nejostřejšího vidění,“ jezdí prstem po snímku.

Prokletí diabetiků

Často prý přicházejí diabetici, kteří mají onemocnění sítnice. Potýkají se s takzvanou diabetickou retinopatií.

„To znamená, že na zadní části oka jsou cévní změny, které zpusobila cukrovka. Ta totiž poškozuje cévy v celém těle,“ vysvětluje lékařka a na obrázku ukazuje sítnici ošetřenou laserem. Kontrola je u pacientů podle Přibylové nutná minimálně jednou za rok. Při zanedbání totiž může dojít k těžkému poškození sítnice a hrozí i oslepnutí.

Dovídáme se, že mezi další častá onemocnění patří věkem podmíněná makulární degenerace, která postihuje právě místo nejostřejšího vidění.

„Dochází tam k ukládání odpadních látek, které pak místo neojstřejšího vidění poškozují,“ vysvětluje Přibylová. Většinou se prý týká osob starších padesáti let. Choroba má dvě formy, suchou a vlhkou. Suchá způsobí horší vidění, s vlhkou může dojít téměř až k oslepnutí. Na diagnostiku nemoci mají speciální přístroj.

„Při zjištění vlhké formy aplikujeme látku avastin, která působí na sítnici. Do oka se píchne jehla s nejmenším možným průměrem. Pacient pocítí jen drobné píchnutí. Zákrok rozhodně není bolestivý,“ ujišťuje lékařka. Léčba však není hrazená pojišťovnou. Vyšetření tak pacienta přijde na 500 korun na jedno oko a injekce avastinu na 3500 korun.

„Většinou se dávají tři injekce,“ dodává lékařka.

V dalších místnostech se účastníci prohlídy dovídají o zeleném a šedém zákalu. Ten zelený se objevuje ve vyšším věku, postihnout však může i mladé. Zelený zákal je podle odborníků z KNTB komplexní onemocnění a představuje skupinu chorob. Projevují se například poruchou zorného pole či poškozením zrakového nervu. I zelený zákal může skončit slepotou.

Velký zájem v lidech včera probouzela i místnost věnovaná pacientům se šedým zákalem.

„Zde se vyšetřuje pro ambulantní operaci. Pacient ráno přijde a sestřička zapíše a změří jeho hodnoty,“ přibližuje nám zdravotnice. S pokyny pak pacient zamíří přímo na sál. Na očním oddělení má své místo i dětská a strabologická ambulance, kde lékaři vyšetřují šilhání. To se dnes běžně operuje.

Pořiďte si kameru

Co dělat, když je oko tak nemocné, že už k vidění nestačí brýle, se pacienti dověděli od Lenky Houškové z Tyfloservisu. Podle potřeby si u nich mohou pořídit například lupy či dokonce televizní kamerové lupy.

„Přístroj má zespodu kameru, která promítá text na obrazovku. Osvědčuje se tam, kde je poškození zraku takové, že běžná optika nestačí,“ říká Houšková.

Cena se může vyšplhat až na 20 tisíc a roste v závislosti na dalších funkcích. Některé kamerové lupy umožnují měnit barvu písma a pozadí. O příspěvek mohou lidé ve Zlíně žádat na sociálním odboru magistrátu.

Na základě podkladů pak úřad rozhodne, kolik přispěje. Většinou se jedná zhruba o 70 procent z částky.

Na měření nitroočního tlaku jsem byla poprvé. Proto jsem si pozorně prohlédla přístroj, před který jsem měla za pár chvil usednout.

Seniorovi jím zdravotnice právě kontrolovala zrak. Na monitoru je do detailu vidět jeho mrkající oko. Chvíli studovala výsledky a vzápětí mu je sdělila. Pak jsem zasedla k přístroji já.

Bradu jsem zatlačila co nejvíc do nastavené prohlubně a zahleděla se do přístroje. Sledovala jsem jasně zelený bod. Vzápětí se k mému oku začala přibližovat vysunovací část přístroje. Přestože se přiblížila nepříjemně blízko, přemohla jsem silné nutkání ucuknout. „Otevřít oko pořádně, teď se vyfoukne vzduch,“ ozvalo se z druhé strany přístroje a hned na to mě ovanula prudká sprška vzduchu. Reflexivně jsem zavřela oko jako při blesku z fotoaparátu. Bylo to nepříjemné, prostě jako by vám někdo zblízka foukl do oka.

Tentýž proces čekal i druhé oko. Verdikt však za pár okamžiků nepohodlí stál zato. Nitrooční tlak mám v pořádku. Jsem za to ráda, protože dlouhodobě vyšší tlak poškozuje oční nerv.