V nejužším pořadatelském týmu je můj dlouholetý kamarád Bob. Máme oba dva velmi rádi tyto skupiny. Již máme jeden podobný počin za sebou a to koncert Krausberry v hradišťském klubu Mír před třemi lety.

Vzhledem k situaci s covidem jsme si řekli, že by bylo velmi dobré po dvou letech nuceného pobytu doma zorganizovat nějakou super akci. Dané skupiny a jejich členy znám osobně. Když jsem je s touto myšlenkou oslovil, tak byli nadšeni a ihned souhlasili. Nemůžeme se už všichni dočkat, až den „D“ přijde!

Svatý Pluk, Luboš Pospíšil, Progres 2, Krausberry. Zajímavá sestava hudebních seskupení operujících ve velmi podobném módu. Bylo prvotním záměrem vystoupení tohoto kvarteta, nebo jste z počátku počítali s někým jiným?

Upřímně - bylo to na první dobrou, protože Pluk je prostě moje srdeční záležitost a ostatní zmíněné kapely v podstatě taktéž.

Dlouhé roky jste byl lídrem Svatého Pluku, kdy a po jaké době působení tento rockový sbor vlastně odešel „na odpočinek“, po jak dlouhé pauze vystoupí na veřejnosti a v jaké sestavě to bude?

No, s námi je to takové obtížnější. My jsme v podstatě na odpočinek nikdy neodešli. Jen se to celé tak nějak změnilo a vše potřebuje vždy svůj čas. Děcka dospěla, založila své rodiny, ale pokud byla příležitost, tak se všichni vždy rádi sešli a zazpívali si. Od posledního vystoupení je to vlastně pár dnů. Vystupovali jsme na FOOD Festu na Kolejním nádvoří teď v sobotu 11. června. Ale jinak - je tedy pravda, že byla větší pauza od roku 2015, kdy Svatý Pluk oslavil 20 let. Poté proběhl jen mizivý počet vystoupení. Po covidu jsem si řekl, že členy sboru oslovím, jestli by si nechtěli opět zazpívat na větší akci. Pro byli všichni. Takže si myslím, že se přítomní můžou těšit na všechny známé tváře.

Podle mých informací není vyloučeno, že se Svatým Plukem premiérově zazpíváte spolu s jednou z hostujících kapel nějakou novou skladbu…

Vyloučeno není nikdy nic. Rád bych toto ale nechal jako překvapení pro přítomné.

Začátek Rock-Festu je naplánovaný na pátek 24. června od 17 hodin. V jakém pořadí se kapely na pódiu vystřídají a dokdy akce potrvá?

Pořadí kapel je následující. Svatý Pluk vše odstartuje a to v 17.30 hodin. Na pódiu bude hodinu. Po něm nastoupí 5P Luboše Pospíšila, kteří budou na pódiu od 19 do 20:20 hodin. Následovat bude kapela Progres 2 a to od 20.50 do 22.10 hodin. Hvězdný večer zakončí kapela Krausberry, která bude vystupovat od 22.40 hodin do půlnoci. Večerem bude provázet úžasný moderátor rádia Beat Dan Kohout.

Luboš Pospíšil zazpívá v doprovodu své skupiny 5P?

Ano. Na klávesy bude hrát Ondřej Fencl, na bicí Jakub Nývlt, na baskytaru uslyšíte Jakuba Červinku, na perkuse vám zahraje Michal Hnátek a na kytaru Mirek Linhart.

Už víte s jakým obsazení přijede Progres 2 a jaký repertoár zamýšlí zahrát?

Obsazení Progres 2 samozřejmě víme. Bicí, zpěv - Zdeněk Kluka. Kytara, zpěv - Pavel Váně. Klávesy, zpěv - Roman Dragoun. Sólové kytary - Miloš Morávek. No, a místo baskytaristy Pavla Pelce, který nás, bohužel, před rokem navždy opustil, přijede Jakub Michálek. Jejich repertoár bude výběr většinou z jejich LP Dialog s vesmírem, Barnodaj, Mauglí, Třetí kniha džunglí a určitě také něco z poslední desky Tulák po hvězdách.

Nesmíme samozřejmě zapomenout na obsazení kapely Krausberry…

Martin Kraus - vokály. Mário Císař - kytara. Jiří Kredba - basa. Michal Chroňák - kytara. Vítek Havlíček - kytara a Štěpán Smetáček - bicí.

Jaký plán máte pro případné deštivé počasí?

Akce se koná za každého počasí. Pódium je kryté a zkušení návštěvníci podobných akcí si s sebou donesou pláštěnky.

Vizitka Jana Gajdošíka

Je mu 65 let, je učitelem hudby a 27 let je lídrem pěveckého sboru Svatý Pluk v Uherském Hradišti (odtud přezdívka Otec Pluku), což je seskupení bývalých středoškoláků, především tamních gymnazistů.