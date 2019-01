Slovácko - Řidiči na Slovácku už mohou u cest spatřit první prodejce burčáku. „Ve středu jsem míjel první stánek s burčákem u Uherského Ostrohu a další pak za Starým Městem,“ popsal Zdeněk Šmýd. Jeho slova potvrzují i další řidiči.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Nabízet tento mok tak brzo zákonu neodporuje. „Burčák se může prodávat od 1. srpna do 30. listopadu,“ informovala tisková mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Šmídová. Podle předseda Svazu vinařů Jiřího Sedla je skutečně možné, že jde o pravý burčák. „Letos jsem měl na zahradě stolní víno už před deseti dny. Burčák, který se teď začal objevovat, se dělá z těch nejranější odrůd jako Irsai Oliver,“ vysvětlil Sedlo. Někdy se ale burčák vyrábí z dovezených hroznů. „Pak se nemůže jako burčák označovat. Pokud by byl dělaný z přivezených hroznů, bylo by to klamání spotřebitele,“ dodal Sedlo.

Sedlo také tvrdí, že burčák z hroznů od toho z jablek většinou na první pohled nepoznáte. „Chuť vás může zmást, což poté může vést k tomu, abyste burčák dali na rozbor,“ upozornil Sedlo. Mok prodávaný u cesty může být kvalitní nebo také ne, vinaři ho ale spíše kritizují. „U cesty jsem si burčák nikdy nekoupil a nikomu to nedoporučuji. Těžko se dá věřit překupníkům, kteří možná kazí jméno vinařům,“ řekl vinař Radek Zlomek.

Na Slovácku se zatím burčák spíš nevyrábí. „Budu ho mít nejdřív za měsíc až měsíc a půl, nemám žádné rané odrůdy,“ prohlásil vinař Josef Škopík. Někteří vinaři z Polešovic tento nápoj ještě nedělají, i když rané odrůdy mají. „Na začátku září u nás máme vinobraní, takže si burčák nechávám až na tu dobu,“ potvrdil místní vinař Richard Drobil, proč si u nich dávají na čas.

Někde se ale už na výrobu chystají. „My začneme s výrobou teprve po neděli. Nevím ale o nikom, kdo by v regionu burčák už dělal, i když už jsem také viděl ceduli, že ho prodávají. Myslím si, že ho vozí z jižní Moravy,“ doplnil Zdeněk Habrovanský ze Šlechtitelské stanice Polešovice.

Jitka Cilečková