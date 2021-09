Vlastní pochod se bude konat od 10 do 14 hodin, s konečným cílem účasti v areálu „na kurtech“ na místním fotbalovém hřišti v Korytné. Odjezd autobusu z Korytné do Uherského Brodu je v 16.08 hodin nebo v 17.53 hodin od Obecního úřadu.

Už po jednadvacáté se v sobotu 25. září uskuteční tradiční výlet k obrázku sv. Václava do lesů u Korytné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.