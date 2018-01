Pro šampiona koštu slivovice na Salaši nachystali nový zvon

Přes padesát odborně zdatných znalců a znalkyň fajnovostí kořalek posuzovalo v pátek večer v hotelu Skanzen Modrá 241vzorků křišťálově průzračných pálenek z nachově modrých plodů švestek a durancií, letního ovoce, ale také sladkých alkoholických likérů, ochucených ovocem, bylinkami či jinými plody.

Na verdikt hodnotitelů si musejí milovníci kořalek počkat až do soboty 3. února, kdy se na Salaši uskuteční 31. ročník koštu pálenek, druhý nejstarší v České republice.

„V korunách švestek, ale i dalších ovocných stromů, dozrálo loni méně plodů. Už po jarních mrazících bylo zřejmé, že stromy nezarodí tolik ovoce jako v letech předcházejících,“ řekl posmutněle Stanislav Daněk mladší, jeden z organizátorů salašského koštu pálenek.

Co do jejich počtu bude ten letošní košt pálenek nejslabší za posledních deset let.

Nejvíce, 445 vzorků, se jich sešlo na koštu v roce 2012, o rok později jich bylo k ochutnání 411, ale v následujících třech letech jich bylo na každém z koštů jen něco přes tři sta.

„První košt slivovice na Salaši uspořádali z podnětu Antonína Muchy zahrádkáři. Nejlepší vzorek slivovice měl tenkrát Stanislav Daněk starší. Pak se na koštech podílela svazarmovská organizace, obecní úřad a od roku 2009 Klub přátel Salaš,“ zavzpomínal Lubomír Šafraník, který byl u kolébky salašských koštů pálenek.

Také ceny pro šampiony koštů a vítěze se v průběhu tří desetiletí měnily.

„Letos si šampion odnese zbrusu nový zvon, nikoliv mosazný, vyrobený v minulých letech v hradišťském Mesitu, ale hliníkový. Je dílem majitele Alucastu Tupesy Jarmila Cilečka a velehradského sochaře Otmara Olivy,“ prozradil organizátor koštu Karel Mareček.