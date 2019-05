Je krátce před 15. hodinou a registrace účastníků historicky prvního Běhu pro paměť národa v centru Uherského Hradiště vrcholí. Do prostoru startu a zároveň i cíle se nedaleko Hradišťanky staví šestnáctka nejmladších běžců, aby vzápětí, někteří s povolenou podporou rodičů, vystartovali na čtyřsetmetrovou trať Prostřední ulicí k Mariánskému sloupu a zpět. Cílovou pásku protínají v doprovodu maminek také dvě tříleté ratolesti hereček Slováckého divadla Matylda Vojtková a Mikuláš Hlaváč.

„Bylo to náročné, že Mikulášku. Chvilku jsme museli jít i krokem,“ směje se Jitka Hlaváčová se synkem v náručí.

„Zase jsme ale nabrali síly a v závěru úspěšně proběhli cílem. Zadarmo to ale nebylo, že Mikulášku, maminka ti musela slíbit sladkou odměnu. Dva kopečky zmrzliny,“ culí se na potomka Jitka Hlaváčová, jejíž manžel je jedním z hlavních organizátorů akce.

Opodál se z úspěšného absolvování dětského běžeckého prologu raduje Klára Vojtková s dcerkou Matyldou a tatínkem Petrem. Jsou jednou z několika rodin, které se dnes běhu v Hradišti účastní doslova v kompletní sestavě.

„Přiměla nás k tomu samotná myšlenka organizátorů. Já Paměť národa sleduji a jejich aktivitu podporuji. Rád ty příběhy poslouchám, takže mi přišlo jako správná věc projekt podpořit,“ přiznává se Petr Vojtek se startovním číslem na hrudi, nedočkavě přešlapujíc u startovního sektoru. Tam se kromě něj už pomalu shromažďuje dalších 184 běžců.

Prvním startérem Běhu paměti národa v Uherském Hradišti je opodál s ředitelem gymnázia Zdeňkem Botkem postávající Karel Dýnka, osobnost města, sbormistr a učitel hudby s životopisem prošpikovaným komunistickými perzekucemi.

„Velmi si toho vážím a těší mě, že se akce účastní tolik mladých lidí. Přeji všem štěstí, i to, aby běželi s vědomím, že ty naše národní dějiny byly jak dobré, tak i špatné, a aby si uvědomovali pozitivní i negativní historické souvislosti,“ vzkazuje účastníkům tato hradišťská osobnost krátce před tím, než patnáct minut po třetí hodině odpoledne symbolicky vyšle běžecký peloton na pěti a desetikilometrový okruh.

Památkovou částí města, po nábřeží řeky Moravy až k jejímu soutoku s Olšavou a zpět Kunovským lesem k Masarykovu náměstí běžci trpělivě ukrajují kilometr za kilometrem.

Tím prvním, kdo vybíhá z Protzkarovy ulice a řítí se do cíle té kratší, pětikilometrové trasy, je Vít Hampala. „Krásné počasí, nepřibrzdila mě žádná krize, skvěle se mi běželo,“ pochvaluje si mladý Hradišťan běžeckou pohodu a přiznává, že jeho příprava na závod byla dlouhodobě pravidelná.

„Běhám denně z domu do práce, do LETu v Kunovicích. Dělá to 3,8 kilometru. Proto si troufnu tvrdit, že trochu natrénováno mám,“ dodává vítěz. O pár chvil za ním na té samé trati dobíhá na bronzové pozici David Vacke, mimo jiné představitel legendárního Mirka Dušína v oblíbené komedii Slováckého divadla Rychlé šípy.

„Na třetím kilometru jsem zjistil, že je tempo docela kruté, ale nakonec jsem to do cíle doklepal. Jsem moc rád, že tento běh do Uherského Hradiště Drahoš Hlaváč s gympláky dostali, obzvlášť, když vidíme, že to s historickým povědomím našeho národa není úplně nejlepší,“ oddechuje dlouhán s medailí na krku.

Mezitím se zhruba padesátka pěších vydává z náměstí na dvoukilometrovou komentovanou procházku městem. Ta vrcholí nahlédnutím do bývalé věznice. Následně pořadatelé chystají stupně vítězů a na pódiu ladí své nástroje kapela akuStyk. Opodál u stánku Jarošovského pivovaru stepují žíznivci a pořadatelé se pomalu chystají k oceňování vítězů. I když let balonem vyhraje jen jeden z nich, šampiony se dnes stali všichni, kteří se u Hradišťanky postavili na startovní čáru.

Běh pro Paměť národa je sportovní dobročinná akce, která se v roce 2019 konala počtvrté. Stokorunové startovné je považováno za dar pro neziskovou organizaci Post Bellum.

„Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů,“ vzkazují organizátoři.

Důkazem, že se do této akce lze zapojit doslova kdekoliv, je vzkaz ředitele Městských kin Uherské Hradiště Josefa Korvase, který běžel pro Paměť národa na Šumavě.

„Drahošu, dal sem pro sichr sedmičku. Já běžel za všechny, co trpěli a prošli hradišťskou věznicí, ale i za naše potomky, aby (nejen) na jejich muka, statečnost a hrdinství nezapomněli. Zdravím a ať se vše povede. Pepa." Trasa: Lenora - Soumarský most a zpět. Za všechny, kteří to nevzdali! A i vy můžete běžet kdekoli,“ vzkázal prostřednictvím facebooku Josef Korvas.

Pořadí vítězných trojic

Muži 5 km:

1. Vít Hampala

2. Jakub Ilík

3. David Vacke

Ženy 5 km:

1. Martina Novotná

2. Petra Horáková

3. Hana Berková

Muži 10 km:

1. Jan Kalenda

2. Jan Maděrič

3. Jiří Kubíček

Ženy 10 km:

1. Adriana Slaníková

2. Hana Mlčáková

3. Jana Goláňová