Pro Krtka v Hradišti vybrali skoro 200 tisíc korun

Bezmála 200 000 korun věnovali podporovatelé ze Slovácka Dětskému nadačnímu fondu Krtek, působícímu při Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně. Stalo se tak v pátek 23. března večer na 4. ročníku benefičního koncertu pro nadační fond Krtek v uherskohradišťském kině Hvězda.

Celkem 193 403 korunami přispěli Krtkovi návštěvníci benefice, podporovatelé, mezi nimiž nechybělo například město Uherské Hradiště, výtěžek z bazárku i dražby tří CD. Částkou čtyři tisíce korun vydražil jedno z nich také starosta Uherského Hradiště a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Stanislav Blaha. „Jsem rád, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni a schopni zprostředkovávat nemocným dětem pomoc, protože pak už je to na nás, abychom sáhli do kapsy a přispěli,“ uvedl Stanislav Blaha.

Akci v kině Hvězda moderovala rodačka z Vlčnova, herečka Eva Josefíková, spolu s hercem Slováckého divadla Davidem Vackem. Oba si mimo jiné zazpívali s cimbálovou muzikou Harafica, která účinkovala v první části večera. Druhou půli vyplnil koncert skupiny AG Flek.

K vybrané částce193 403 korun přibude ještě několik tisíc z pokladničky u vstupu do kina Hvězda, jejíž obsah ještě nebyl spočítaný. „Chtěla bych všem podporovatelům moc poděkovat a upřesnit, že vybrané peníze poslouží na podporu výroby protinádorových vakcín,“ řekla výkonná ředitelka Dětského nadačního fondu Krtek Irena Čánská Korvasová.

Jakým způsobem pomáhá Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno nadační fond Krtek, to vysvětlil její primář Peter Múdry. „Peníze na léčbu máme zajištěnou od zdravotních pojišťoven. Pak jsou ale situace, kdy musíme pacientům nabídnout výzkumné projekty a s tím už je to složitější, protože ty musí být kryty z více zdrojů a nadace Krtek pomáhá ten výzkum pro pacienty na naší klinice financovat,“ vysvětlil Petr Múdry.

Nadační fond dětské onkologie Krtek je zřízen při onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno od roku 1999 a pomáhá onkologicky nemocným dětem. Jeho cílem je účinná podpora práce lékařů a zdravotnického personálu kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno tak, aby boj se zákeřnou nemocí byl co nejúspěšnější, aby procento vyléčených dětí dále rostlo, a aby návrat vyléčených dětí do běžného života byl co nejpříjemnější a nejrychlejší.