Přístavba Katolické školy rozděluje Broďany. Čeká se na stavební úřad

Ještě dva měsíce má Katolická škola v Uherském Brodě na to, aby získala dotaci na přístavbu. Pokud ji totiž nedostane do 30. června, zaniká souhlas brodské radnice s úpravami a o rok později, tedy 30. června 2019 i nájemní smlouva.

Katolická škola v Uherském Brodě. Ilustrační foto.Foto: Googlemaps

V současné době je pozastavené stavební řízení. Proti úpravám se totiž ozvali obyvatelé okolních domů a doručili a radnici petici s více než 400 podpisů. Nelíbí se jim především nový objekt ve vnitrobloku.

Podle obyvatel by ubrala už tak skromné veřejné prostranství v Židovně. Navíc se obávají zvýšeného hluku či zhoršení soukromí.

„Okna školy by byla přímo naproti oknům místních obyvatel. Věříme, že jsou lepší alternativy, jako například přemístění školy do jiné budovy. Vždyť za takovou částku by se mohl postavit i úplně nový objekt,“ vystoupil za petenty Libor Vystrčil.

Za pravdu mu dávají i opoziční zastupitelé.

„Sám bydlím v Židovně a hustota zástavby je opravdu vysoká. Přestože se bavíme o přístavbě pět krát deset metrů, věřte, že pro nás je i takový kousek důležitý,“ zdůraznil Ladislav Kryštof (ČSSD).

Město ale nemůže do probíhajícího stavebního řízení zasahovat.

„Když jsme to schvalovali, nikdo se neozval. Nyní nás oslovujete ve chvíli, kdy už nemůžeme projekt stopnout a musíme počkat na rozhodnutí stavebního úřadu,“ uvedl starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Vedení města tak vzalo na vědomí petici a čeká jako ostatní na výsledek úřadu.

Vzhledem k tomu, že bez nákladných oprav objektu bude pravděpodobně Katolická škola hledat útočiště jinde, ozývají se i hlasy rodičů, které petici kritizují.

„Chtěl bych se vyjádřit jako člen školské rady za rodiče dětí Katolické školy, tedy za zhruba sto padesát lidí. My si přejeme, aby škola zůstala na svém místě a aby ji i nadále mohly naše děti navštěvovat. Jinou alternativu nám Uherský Brod nenabízí,“ apeloval Michal Rob.

Zastupitelé schválili rozsáhlou přestavbu Katolické školy na přelomu roku 2016 a 2017. Projekt za 55 milionů korun měl vyřešit problémy s chátrající budovou, kterou škola v Židovně využívá, a také přestěhovat do tamních prostor i druhý stupeň Katolické školy.

„Současný projekt vycházel z už jednou schválené rekonstrukce z roku 2008 s jedinou změnou, což je ona přístavba ve vnitrobloku. Bohužel, bez ní bychom na dotaci nedosáhli, takže je pro nás stěžejním bodem plánované investice,“ přiznal ředitel školy Ivo Ertl.

