Kunovice - Více než dvě desítky žen se schází každý pracovní den na pálenici v Kunovicích, aby tam včas vyrobily spousty růžiček pro květnovou jízdu králů. S takovou informací vyjíždím do Kunovic, abych na vlastní oči zhlédl jedny z prvních příprav na vyvrcholení kulturní sezony.

Kunovické ženy musí vyrobit desetitisíce růžiček. | Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Už před budovou pálenice mě zaujme asi desítka jízdních kol zaparkovaných před vchodem. Ve velké místnosti sedí ve dvou řadách proti sobě celkem dvaadvacet žen převážně důchodového věku, beroucích postupně do rukou spousty krepového papíru a dalšího materiálu, ležícího mezi nimi na stole.

„Letošní jízdu králů pojede pětadvacet koní, každý z nich má na sobě věnec z 1600 růžiček plus čelenku z růží," uvádí mě ihned do obrazu Božena Stašková, jedna z organizátorek výroby růží. „Schází se nás tady od 3. února každý pracovní den od čtrnácti do osmnácti hodin více než dvě desítky, a i přesto nám práce potrvají nejméně do poloviny března," upřesňuje poté, co odloží do přistavené krabice právě zhotovenou červenou růžičku.

Mladé holky nemají čas

Možná i díky zmíněné časové náročnosti této činnosti vidím, že věk je u všech zúčastněných zhruba stejný. „Samozřejmě moc mladých mezi nás nezavítá, při práci by to nestíhaly, takže to zůstává na nás tetičkách," vysvětluje mi s úsměvem od vedlejšího stolu osmašedesátiletá Ludmila Haldová, zatímco si z přistavené krabice vytahuje další vyražený červený kruh krepového papíru. Vzápětí se přidává ke zpěvu, který se začíná ozývat z druhé strany dlouhého stolu. „Aby nám nebyla dlouhá chvíle, bavíme se různě. Probíráme recepty, politiku, výši důchodu, ale i třeba novinky z Kunovic," popisuje s úsměvem Božena Stašková poté, co dozní několik písní. Právě pro oživení atmosféry si ženy podle ní čas od času zazpívají některou z lidových písniček, mezi kterými jsou lidovky jak z Kunovic, tak také třeba i z Podluží.

Dobrá nálada je základ, ženy totiž spolu stráví spoustu času. To potvrzuje Anna Koluchová, která si vede pečlivou evidenci. „Pokud započítám každé z nás čtyři hodiny práce za každý den, mám spočítáno, že například v roce 2012 jsme nad výrobou růžiček strávily 2630 hodin," sděluje mi neuvěřitelné číslo vyhledané v sešitku. Jednotlivé růžičky putují po zhotovení do přiložené krabice, kde jsou nachystány pro další zpracování. „Až jich bude dostatek, ujmou se jich dvě z nás a začnou pracovat na věnci," prozrazuje Božena Stašková.

Každý kůň = devět metrů věnce

Jen pro představu, každý kůň má na sobě celkem devět metrů věnce. Ty po svém vyrobení zůstávají na pálenici nachystány pro budoucí chasu, která si je vyzvedne a převeze k sobě domů.

„Jejich maminky je potom doma musí podšít, protože z věnců trčí kousky drátů a ty nemůžou na tělo koně," dozvídám se od přítomných žen další osud výrobku. Po podšití jsou pak již věnce víceméně nachystány na květnovou jízdu králů.

Začínám se pomalu loučit s neustále vytíženými kunovickými ženami. I přes množství hodin, které nad růžičkami ještě stráví, je vidět, že je práce baví.

„Byly jsme třeba na veletrhu v Brně, kde jsme předváděly výrobu růžiček a tamější návštěvníci se nás ptali na nejrůznější podrobnosti z naší jízdy králů. Jedním z dotazů bylo, jestli si s jízdou králů v našem regionu vzájemně nekonkurujeme. Odpovídali jsme jim, že určitě ne, protože každá dědina u nás, která jízdu králů pořádá, má své osobité tradice a zvyky. A my jsme rády, že se na organizaci té naší můžeme také podílet," rozloučila se hrdě s těmito slovy se mnou Božena Stašková.