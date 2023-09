Šest případů klíšťové encefalitidy a 27 lymské boreliózy přibylo ve Zlínském kraji za uplynulý měsíc. I když nejvíce případů bývá tradičně v červenci a srpnu, ani v následujících měsících nejsou tyto diagnózy výjimkou – více než třetina případů obou nemocí byla v posledních letech zaznamenána od září do prosince.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Klíšťata jsou aktivní, dokud teploty neklesnou pod pět stupňů. V posledních čtyřech letech bylo od září do prosince z celoročního počtu nemocných nahlášeno průměrně přes 33 % případů klíšťové encefalitidy a přes 40 % boreliózy. Právě podzimní výlety do přírody nebo například příprava zahrady na zimu jsou ideální situace, aby se na člověka přisálo klíště.

Přisát se, ale nemusí jen dospělý jedinec, který je celkem dobře vidět, ale i malá nymfa, jež po čase sama odpadne a nemusíte o ni vědět.

„Člověk se může stát hostitelem kteréhokoliv stadia. Dospělá samice hledá delší dobu vhodné místo k přisání, navíc je i nápadnější, a proto je častěji odhalena ještě před samotným přisáním. Larvy přece jen trochu více preferují menší hostitele, byť na lidech sají rovněž. Nejčastěji je ale člověk napadán nymfami v porovnání s ostatními stadii,“ varuje parazitolog Jan Votýpka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

V době, kdy sezóna klíšťat stále trvá, je možné využít zkrácené očkovací schéma. Díky němu lze očekávat ochranu již měsíc po první dávce.

Slovácké divadlo má nominaci na Thálii. Získal ji Jiří Hejcman za roli Cyrana

I u klíšťové encefalitidy se může organismus s virem vypořádat sám, aniž by dotyčný věděl, že právě překonává encefalitidu. Někdy je ale virová nálož silná a skolí i jinak zdravého člověka.

„Opakovaně jsem viděla čtyřicátníky i mladší pacienty původně zcela zdravé a v plné síle, kteří skončili s ochrnutím končetin. V letošním roce jsme měli již dva velmi těžké případ klíšťové encefalitidy, jeden z nich je doposud na jednotce intenzivní péče. U dalších dvou pacientů se rozvinuly těžké obrny horních končetin, které budou vyžadovat dlouhodobou rehabilitaci,“ upozorňuje před následky klíšťové encefalitidy lékařka Dita Smíšková.

Za pravdu jí dává 46letý Jiří z Uherského Hradiště, který se nakazil klíšťovou encefalitidou před třemi lety.

„Začalo to přisátým klíštětem, pokračovalo za pár dnů mírnou horečkou s příznaky chřipky a o několik týdnů později propuklo do stádia vysokých horeček s halucinacemi. Rok jsem se s tím pral, až mě ta nemoc dohnala do částečného invalidního důchodu. Doposud trpím zvýšenou únavou a občasnými výpadky paměti,“ prozradil Jiří Deníku.

Další krok k modernizaci spalovny v Hradišti, potřebná dokumentace je kompletní

Lymskou boreliózu dostane jen ve Zlínském kraji každoročně přes 250 lidí. Projevuje se zkraje jako chřipka nebo zvětšením mízních uzlin. Klíšťovou encefalitidou v kraji každoročně onemocní necelých 60 lidí.

V první fázi připomíná také chřipku či běžné virové onemocnění trvající 3 až 7 dní. Podle údajů od Státního zdravotního ústavu je ve Zlínském kraji čtvrtina lidí s klíšťovou encefalitidou ve věku mezi 35 a 49 lety. Další čtvrtina až pětina je starší 50 let.