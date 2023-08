/VIDEO/ S poctivostí nejdál dojdeš. A s poctivými a kvalitními surovinami uspěješ. Tím se při své práci řídí vyhlášený zmrzlinář Michal Říha, který s manželkou v Pravčicích na Kroměřížsku už více než pět let vyrábí poctivou italskou zmrzlinu z pravého ovoce a smetany.

Zmrzlina Maxgelato v Pravčicích na Kroměřížsku. | Video: Dominik Pohludka

„V našem okolí nám chyběla poctivá a kvalitní zmrzlina. Proto jsme se rozhodli, že ji začneme vyrábět my sami,“ vzpomíná Michal Říha. Společně s manželkou Vladimírou se proto před léty vydali vyučit zmrzlináři. A to přímo do Itálie, pomyslné Mekky zmrzlinářů. „Vysvětlili nám všechno opravdu od základů. Díky tomu jsme se naučili, jak tady v Česku vyrobit kvalitní italské gelato,“ říká usměvavý zmrzlinář.

Základem je podle něj vyrábět zmrzlinu srdcem a z co nejkvalitnějších surovin.

„Lidé se třeba diví, že naše zmrzliny mají jinou barvu, než na jakou jsou zvyklí. Například ve vanilkové jsou černé tečky, protože je z pravého vanilkového lusku. Pistáciová není sytě zelená, ale hnědá, jelikož ji vyrábíme přímo z pistáciových oříšků, které jsou hnědé,“ vysvětluje zmrzlinář. Mezi nejoblíbenější příchutě pak podle něj patří mango, jahoda, pistácie, čokoláda či vanilka.

Jak sám Michal Říha přiznává, výroba zmrzliny je nesmírně kreativní, což ho baví. A právě i díky jeho kreativitě přišla na svět řada nevšedních zmrzlin. Kromě výše zmíněných příchutí tak mohou lidé v Pravčicích ochutnat například makovou, perníkovou, pampeliškovou, medvídkovou či levandulovou.

„Občas také vyrábíme i alkoholové speciály. Dělali jsme například mojito, šampaňské s jahodami, aperol spritz nebo pivní zmrzlinu. Ta byla z extra chmeleného černého piva,“ dodává Říha. Denně má v nabídce asi osm druhů zmrzliny, o víkendu až sedmnáct.

Velkou roli na konkrétní nabídce zmrzlin hraje počasí.

„Lidem se totiž podle počasí mění chutě. Proto když jsou vedra, převažuje u nás nabídka ovocných zmrzlin. Naopak když má být chladněji, uděláme třeba štrúdlovou,“ usmívá se zmrzlinář.

Společně s manželkou svou práci oba dělají už od pohledu s nadšením. Se svými zákazníky komunikují nejen na sociálních sítích, ale především přímo u nich ve zmrzlinárně.

„Ptáme se zákazníků, jak jim chutná a jestli jsou spokojení. Je pro nás asi tou největší odměnou, když vidíme, že lidem chutná,“ přiznává zmrzlinář, který pro pochvalu opravdu nemusí chodit daleko. „Všechny zmrzliny tady jsou úžasné. Nejvíce mě nadchnul grep s červeným pepřem a kávová,“ hlásí jedna ze zákaznic. „Zatím jsme tady ještě neměli žádnou zmrzlinu, u které by nám děti řekly, že jim nechutná,“ dodává s úsměvem na tváři.