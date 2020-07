„Dnešní mši chci obětovat za všechny, kteří mě na mé cestě ke kněžství provázeli a podporovali mě duchovně i hmotně. Pán Bůh vám to odplať,“ řekl mimo jiné zaplněnému poutnímu Antonínku čerstvý kněz Vojtěch Radoch. Ke spoustě gratulantů se připojil také starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček.

„Dnešní doba je dobou obrovských změn, nejen společenských, ale také duchovních. Společnost v tomto období potřebuje víru silného ducha a trvalé vnitřní hodnoty. Jsem rád, že budeš nejen nám, ale i farníkům ve svém působišti, tyto hodnoty připomínat. Je mi ctí při této slavnostní příležitosti předat za naší obec dary, jako vzpomínku na krásná léta, která jsi strávil v naší obci. Pokud budeš něco potřebovat, tak jsme tady pro tebe. Přejeme ti, ať se ti daří a Bůh ať tě provází na tvé cestě kněžstvím,“ uvedl po slavnostní bohoslužbě Roman Tuháček.

Nutno dodat, že spolu s Vojtěchem Radochem, jenž nastupuje na svou první kněžskou misi do Valašských Klobouk, přijali na sklonku června v Olomouci kněžské svěcení ještě Josef Hovád z Říkovic, který míří do farnosti Bystřice pod Hostýnem a Milan Maštera z Vyškova – Dědic, nastupující do farnosti Hranice.

Poslední primiční mše svatá se v Ostrožské Lhotě konala před dvaceti lety a sloužil ji Mirek Bachan. Letos je tomu 15 let, co zemřel.