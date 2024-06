Příměstský tábor Týden umprumákem je šancí pro tvořivé děti

Pokud máte doma kreativní děti od 12 let, můžete je přihlásit na jedinečný příměstský tábor Týden umprumákem. Během týdne o 8. do 12. července a od 12. do 16. srpna si mladí účastníci vyzkouší pět výtvarných disciplín a zažijí spoustu tvořivosti a inspirace.