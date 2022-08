Důležitá jsou pro rodiče také potvrzení. Testování na covid už není povinné, ale potvrzení o bezinfekčnosti může být podmínkou účasti dítěte na příměstském táboře.

„Někteří rodiče stále neví, jak potvrzení o bezinfekčnosti funguje. Přikládají ho k přihlášce, což je špatně. Přihláška se podává s předstihem, zatímco bezinfekčnost musí být aktuální v den nástupu na tábor,” upozorňuje po zkušenostech z léta organizátorka příměstského tábora na Uherskohradišťsku Kateřina Večeřová.

Pokud dítě trpí nějakým zdravotním prtoblémem, není to pro něj vetšinou důvod, že by na účast na táboře muselo zapomenout. Podle Kateřiny Večeřové není zdravotní omezení dítěte překážkou.

„Letos jsme měli na táboře holčičku s cukrovkou. Inzulin ji dávkoval přístroj, my vedoucí jsme kontrolovali pouze stravu a hodnotu cukru v krvi a můžu říct, že jsme to zvládli dobře,” popsala. Dítěti lze dát lék na předpis, když rodič písemným svolením pověří zdravotníka na táboře.

Pokud ale třeba bývá dítěti špatně v autobuse a tábor organizuje výlet, musí si lék vzít doma nebo samo. Léky na bolest nebo proti nevolnosti nesmí dítěti podat vedoucí, ani dokonce zdravotník.

„My vedoucí nesmíme dětem podat ani třeba Kinedryl před jízdnou autobusem, a to i přes to, že jim ho rodiče dají do batůžku na cestu,” uzavírá Kateřina Večeřová.

V roce 2016 vznikla k problematice letních i příměstských táborů on-line poradna, kterou s finanční podporou ministerstva školství otevřela Česká rada dětí a mládeže. Využít ji mohou jak organizátoři, tak rodiče. Nalézt ji lze na webu poradna.crdm.cz.