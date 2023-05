Primátor hovoří i o tom, kolik peněz by mohlo v příštím roce putovat do klubu z městské kasy.

„Chceme být jako město předvídatelní, proto říkáme, že si chceme dlouhodobě platit reklamu v první hokejové lize v hodnotě osm milionů, stejně jako platíme osm milionů za reklamu ve fotbale.“ říká Jiří Korec.

Jak s odstupem času hodnotíte uplynulou sezonu Beranů?

Nejde tuto sezonu hodnotit jinak než kladně. Vyhráli jsme titul v první lize a absolvovali baráž, kde jsme bohužel neuspěli. Rozhodně nás to poučilo a posílilo do budoucna. Po ekonomické stránce se nám podařilo dostat do plusu, tudíž možné problémy, které hrozily v prosinci, byly zažehnány. A to i díky sportovním výsledkům.

Před rokem by ale všechno kromě návratu zpátky do extraligy bylo považováno za neúspěch…

Když si vezmeme, v jaké situaci byl tým v listopadu či v prosinci, kdy se nacházel jen pár bodů od posledního místa a zároveň klubu hrozilo, že finančně může směřovat do záporných čísel až někde okolo mínus patnácti milionů korun, tak je konečný výsledek sezony z tohoto pohledu vlastně malý zázrak. Říkat nyní, že se nevydařilo naplnit předsezonní plány k okamžitému návratu do extraligy, by bylo až bláznivé vzhledem k tomu, v jakém stavu ten tým, respektive celý klub, byl.

Dá se tedy říct, že vámi naordinovaná léčba Robertem Hamrlou zabrala podle představ?

Samozřejmě můžeme říct, že to zabralo. Z pozice města teď v uvozovkách můžeme být na koni a bouchat se na prsou, že tento krok byl správný. Na druhou stranu je třeba říci, že se to povést nemuselo. Takže jsme rozhodně spokojení. Jestli je to dlouhodobý stav, to se teprve uvidí. Je potřeba, aby se pokračovalo dále v tom, co se nastartovalo. Nikdo nechce, aby se situace ze začátku letošní skončené sezony opakovala.

V klubu došlo i k dalším změnám. Desetiprocentní podíl společnosti PSG v klubu nedávno napůl odkoupili dva stávající spoluvlastníci – Samohýl Holding a Trinity Bank. Oba tak nově vlastní 15 procent. Je to potvrzení toho, co už dříve zaznělo, tedy že minoritní vlastníci se budou chtít v klubu nejprve „rozkoukat“ a poté případně navyšovat svůj podíl v klubu?

Víceméně to potvrzuje to, co jsem říkal. Já to nyní vnímám jako stabilizaci majitelů klubu a co bude dál, se uvidí. Za město mohu říci, že jsme i nadále konstantní ve svém názoru, že 49% podíl města je i nadále k dispozici k odkupu, pokud přijde adekvátní nabídka. Diskuzím o odprodeji se rozhodně nebráníme, aktuálně však na stole nic není.

Je tedy podle vás pro větší stabilitu klubu lepší, že si podíl společnosti PSG rozdělili stávající spolumajitelé a do klubu nevstoupil někdo další? Původně měla o tento podíl zájem společnost Dakos…

Přiznám se, že nejsem zastánce rozdrobování majetkové struktury. Ve chvíli, kdy by přišel někdo nový a vystřídal by jiný subjekt, tak bychom si to dovedli představit. Počet spoluvlastníků by v takovém případě zůstal stejný – na pěti. Tím, že podíl PSG odkoupili stávající spolumajitelé, tak jsme nyní čtyři. Nebylo by podle mě dobré, kdyby klub měl například šest nebo sedm spolumajitelů po pěti procentech, protože se to jen rozdrobí a spíše to způsobí v klubu chaos a zároveň to nic nepřinese. Proto říkám, že méně je někdy více. Za sebe bych to nyní nějaký čas nechal ideálně na čtyřech subjektech. A to i z toho důvodu, že se tady v poslední době rozmohla taková rétorika, kdy někteří potenciální partneři klubu říkají, že pokud mají dát do klubu peníze, chtějí být i jeho spolumajitelé. Tohle se tady dříve neobjevovalo a začalo to až nyní. Umím si představit, že by se vyčlenilo pár procent pro minoritní zájemce místo prodeje reklamy, jak to někdy bývá v zahraničí, ale aktuálně jsme tuto variantu neřešili a klub tak nabízí reklamu bez vazby na majetkové podíly.

Souvisí tyto požadavky i s tím, že klub aktuálně hledá nového generálního partnera?

Nejsme v situaci, kdy by nějaký generální partner podmiňoval svoje finance majetkovým vstupem do klubu… Mám informace, že zájem projevili dva potenciální partneři. Je otázkou, jak to dopadne - jestli se rozhodnou klub podporovat a v jaké výši. Robert Hamrla však opakovaně veřejně deklaroval, že je připraven jít do sezony i bez generální partnera, tedy že by se klub jmenoval Berani Zlín a že by volné místo na dresech a reklamních plochách dostali jiní partneři, které nasmlouvá. Je to tudíž otevřené. Chceme také, aby do klubu putovaly trochu jiné finance, než tomu bylo v minulých sezonách, proto to hledání může trvat déle.

Kromě generální partnera řeší Berani také změny v kádru a přípravu na další ročník. Jaký cíl by měl mít klub v příští sezoně?

Naším cílem je samozřejmě dostat se zpátky do extraligy. Otázkou však je, kdy se to podaří. Týmů v první lize s podobnými ambicemi bude v následující sezoně více než letos. Bude to proto náročnější, cíle ale máme pořád stejné. Pokud se to nepodaří už nyní, jako například Českým Budějovicím, které byly v první lize několik let, tak se musí řešit hlavně i mládež, která musí být kvalitní a musí vychovávat pro A-tým nové talenty, kteří klub tomu postupu přiblíží.

Už jste to zmínil. Postoupit do extraligy je pro kluby z první ligy velmi složité. Týmy se tam v minulosti dostaly často spíše odkupem licence od některého z extraligových klubů. Byla by tohle varianta pro Zlín?

Varianta to je. Kdybychom nějakou takovou nabídku dostali, je to určitě k úvaze. Podobná neoficiální jednání ostatně probíhala i v minulé sezoně. Oficiální nabídku jsme ale nakonec neobdrželi. Na druhou stranu, je třeba říci, že každý by si přál postup spíše sportovní cestou. Pravdou ale je, že současný systém baráže je poněkud nevděčný, když mezi sebou soupeří „dovolenkáři“ proti týmu, který za sebou má náročné playoff.

Má to navíc i další rozměr. Ve chvíli, kdy je to z první ligy do extraligy takto těžko prostupné, je sport i hůře ufinancovatelný. Když sestoupíte a nevíte, jestli se zvládnete dostat zpět za rok nebo za dva, tak je i velkou otázkou, jak se vám podaří udržet partnery. Výhoda přímého sestupu a postupu, jako je ve fotbale, je to, že je to pružné a klub se může rychle dostat zpátky. Naopak když sestoupíte v hokeji, tak všichni ví, že dostat se zpět nahoru je přes stávající systém baráže skoro nemožné.

Jak velkým problémem z ekonomického hlediska by bylo, kdyby Berani dlouhodobě zůstali v Chance lize?

V klubu se už udělala řada změn, další se dokončovaly teď po sezoně. Nastaly změny v realizačním týmu, začalo se řešit také třeba vybavení hráčů. Jen pro příklad - v extralize si hráč nadiktuje parametry hokejky, která se mu nechá vyrobit de facto na míru a pak to také něco stojí. Kdežto první liga se hraje s unifikovanými hokejkami. Podobných příkladů by se našlo několik.

Zůstaňme ještě u peněz. Jak se osvědčil systém, kdy město poslalo klubu osm milionů korun a další dva miliony až jako bonus za postup v jednotlivých kolech playoff? Bude to takto i v příštím roce?

Jen doplním, že město si u klubu platí reklamní plnění na kalendářní rok, kdežto hokejová sezona je zhruba od září do května. Chceme být jako město předvídatelní, proto říkáme, že si chceme dlouhodobě platit reklamu v první hokejové lize v hodnotě osm milionů, stejně jako platíme osm milionů za reklamu ve fotbale. Vnímáme, že ty půlmiliony za reklamu navíc za postup v playoff se osvědčily i vzhledem k vyšší návštěvnosti a myslím, že je reálné, aby to bylo podobně nastaveno i na rok 2024.

Už jste řekl, že aktuálně neleží na stole žádná nabídka na odkup podílu města v klubu. Dříve jste uvedl, že se objevil zájemce z Dánska, který však nakonec nepřišel s žádnou oficiální nabídkou. Bylo by pro město zajímavé prodat podíl v klubu do rukou zahraničních investorů?

Za město musím říct, že vždy budeme řešit zejména to, jakou stabilitu dotyčný zájemce klubu zaručí. To je pro nás směrodatné. Pokud se najde nějaká investorská skupina ze zahraničí, která deklaruje, že zaručí dlouhodobou stabilitu klubu, tak jsme ochotni jednat.

Je nutno ještě podotknout, že město nemůže svůj podíl samo o osobě jen tak prodat. Musíme si najít kupce, ale v souladu se společenskou smlouvou ho musí schválit všichni spolumajitelé. Je to taková pomyslná brzda, abychom ochránili klub před někým, kdo by byl potenciálně nedůvěryhodný, nebo problémový. Proto pokud budeme prodávat, chceme důvěryhodného partnera.

Berani Zlín – majetkový podíl:



Město Zlín 49 %, Hokej Zlín z. s. 21 %, Trinity Bank 15 %, Samohýl Holding 15 %