Dillí/Uherské Hradiště - /ROZHOVOR/ Nástrahy chaotické dopravy, pestrost pouličních bazarů i krása monumentálního chrámu Tádž Mahal. To vše zažili muzikanti z uherskohradišťské Cimbálové muziky Jaroslava Čecha mezi 10. a 16. říjnem.

Členové kapely navštívili i jeden z divů světa | Foto: archiv Jana Rajmice

Hradišťané totiž hráli na recepci pořádané českým velvyslanectvím v indické metropoli Dillí k příležitosti oslav nadcházejícího státního svátku. O své zážitky se s redakcí Slováckého deníku podělil primáš čechovců Jan Rajmic.

Jak se Indům písničky ze Slovácka líbily?

Na půdě velvyslanectví jsme hráli především pro české a slovenské publikum. Naši ambasádu v Indii totiž od té slovenské nedělí ani žádný plot, takže společnost byla více než z půlky československá. Zajímavostí slavnostního večera bylo například odhalení nové Škody Rapid, která se v Indii začala vyrábět. Je to model pohybující se mezi Fabií a Octavií, pro tamní trh by mohl být zajímavý.

S normálními Indy jste se tedy příliš nepotkali?

Těm běžnějším jsme hráli na univerzitě v Dillí, když jsme zahajovali festival filmů střední a východní Evropy. Povídali jsme si tam s několika studenty češtiny a byli jsme překvapeni jejich upřímností a vstřícností. Tito mladí lidé pocházejí z chudých poměrů, nemají zaměstnání ani sociální podporu. Jsou jednodušší, prostí a plní ideálů. Jejich cílem většinou je dostat se k nějaké renomované firmě a získat u ní práci, nejlépe v zahraničí. Proto třeba po celém světě pracuje spousta indických programátorů.

Nechali jste je zahrát si na cimbál? To je pro exotické hosty na Moravě většinou vděčná zábava.

Ne, nikdo z nich si to nezkusil. Ale pár indických studentů češtiny znalo některé písně a zazpívalo si je s námi. Třeba Tancuj, tancuj, vykrúcaj nebo Anička, dušička, nekašli. Jejich lektoři tím zpestřují výuku.

Když jsme u cimbálu, přežil tento drahý nástroj transport letadlem?

Naštěstí ano. Původně jsme si ho chtěli půjčit někde v Indii, ale nebyl nikde k sehnání. Pro jistotu jsme si ho před letem ještě připojistili. Námi používaný cimbál maďarského typu je pro Indy exotickým nástrojem a vyrazit tam bez něj by nemělo smysl.

Předpokládám, že mimo hraní jste měli i spoustu času na poznání pro nás velmi vzdálené země a její kultury.

Snad nikde jinde na světě jsme nezaznamenali tak plynulé prolínání minulosti do aktuální přítomnosti. Návštěvník, který se v Dillí ocitne poprvé, musí nejdříve překonat počáteční šok z všudypřítomného chaosu, hluku a směsice pachů, vůní a špíny. Běžný život jsme poznali v uličkách Starého Dillí, které byly plné rušných bazarů a krámků, ale i hald odpadků.

Měli jste nějaký problém s hygienou?

Museli jsme se hodně starat, vše je ale popsáno v turistických průvodcích – nejíst zmrzlinu, protože led se vyrábí z běžné, možná infikované, vody. Nebrat si ze stánků již oloupané ovoce, protože všude poletují mouchy a na zemi se povalují často uhynulá zvířata. Stravu ale mají perfektní, to se musí nechat. Indická kuchyně je vyhlášená hlavně vegetariánským jídlem, což pro nás Moravany není ovšem nic extra. Ale pálivé chilli, kari a další koření má snad za úkol zlikvidovat ty všudypřítomné bacily.

To by snad šlo i slováckou padesátiprocentní dezinfekcí…

Však jsme také poctivě každé ráno, poledne i večer dezinfikovali. Recepci, kde byli i slovenští diplomaté, zpestřila jejich borovička. Přímo na ulici jsme však nezaznamenali, že by se někde prodával nebo pil alkohol.

Zřejmě by jim na sluníčku nedělal nejlépe.

Musím přiznat, že tolik vody, co jsme tam vypili, nezkonzumuje nikdo z nás za celý rok. Ve stínu bylo pětatřicet stupňů a už dlouho nepršelo. Naopak kdybychom tam byli v období monzunů, vlhkost vzduchu by byla obrovská, ale teplota ještě vyšší. I tak jsme kroje kompletně propotili.

Nevynechali jste ani návštěvu Tádž Mahalu, jednoho z divů světa?

Říká se, že kdo jej v Indii nenavštívil, jako by v té zemi ani nebyl. I my jsme tedy vyrazili do dvě stě kilometrů vzdálené Ágry. Náš bravurní řidič tuto vzdálenost urazil za čtyři hodiny, běžně je však dobré počítat s dobou až o dvě hodiny delší. Doprava v Indii je totiž chaotická. Veškerá pravidla končí tím, že se jezdí vlevo. Řidiči prakticky nesundají ruku z klaksonu a neustále gestikulují. Celou silnici může zabrat stádo koz nebo kára tažená buvoly. Samotný Tádž Mahal je skutečným architektonickým skvostem. Zajímavé je, že domorodí Indové platí symbolické vstupné ve výši desíti rupií, což jsou asi čtyři koruny. My jsme jako cizinci platili sedm set padesát rupií.

Před čtyřmi lety jste s čechovci byli v regionálně blízké Číně, jsou si tyto země podobné?

Před měsícem bych to také nějak nerozlišoval, teď už ale vím, že Čína s Indií jsou dva nesrovnatelné světy. Společné mají pouze to, že jsou globálními mocnostmi s jadernými zbraněmi a více než miliardou obyvatel. Jinak si ale Indie dle mého názoru na mocnost spíše hraje, životní styl většiny obyvatel se tam za posledních sto let příliš nezměnil. Nové Dillí s diplomatickými čtvrtěmi je sice výstavní, ale hned za zdmi ambasád stojí chatrče přikryté vlnitými plechy. V Číně kdyby spal nějaký nuzák na ulici, tak brzy přijde voják a vyžene jej pryč. V Indii o takové lidi přes den zakopáváte.