Příběh památníku Sametové revoluce v Komenského městě

Sbírka klíčů v minulém roce odstartovala v Uherském Brodě příběh k sametové revoluci se vážícímu monumentu, který tam slavnostně odhalili v pátek 16. listopadu navečer.

„Sbírka se konala od listopadu 2017 do ledna 2018. Za tuto dobu se nasbíralo 73 kilogramů materiálu, což je v přepočtu zhruba šest tisíc klíčů,“ líčí počátek cesty vzniku památníku mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Ve sběrných boxech se podle jejích slov objevily klíče všech druhů a velikostí, od malých klíčků až po svazky nepoužívaných klíčů, které darovali lidé od svých domovů a dílen.

„Objevovaly se mezi nimi také klíče s vlastními příběhy, kdy nám lidé psali, že nám posílají například klíče od svého prvního auta, které už sice nemají, ale ty klíče si schovávali, a nyní je posílají do sbírky,“ popisuje radniční mluvčí různé zajímavosti sbírky.

Sešly se v ní klíče nejen z Uherského Brodu a okolí, nýbrž z celého Zlínského kraje a Jihomoravského kraje.

„Z největší dálky nám přišly klíče až z Adamova. Byl to takový kilový balík a pán nám je poslal poštou a napsal k nim, že jde o klíče, které sbíral celý život, a rád nám je věnuje s vědomím, že ještě poslouží,“ usmívá se Elen Sladká.

Nejvíce klíčů se podle ní sešlo v Technických službách Uherský Brod, jejichž zaměstnanci, rodinní příslušníci a přátelé nasbírali bezmála 24 kilogramů klíčů.

„Sesbíraný materiál, je pro sochaře výhoda, protože se o jeho výběr a shánění nemusí starat,“ tvrdí Marek Vráblík, jenž se vzápětí se svými pomocníky do vytváření památníku pustil. A protože má klíč velkou symboliku, vznikla myšlenka ty klíče spojit do hromady, což ale na druhou stranu bylo z technického hlediska poněkud složitější.

„Každý ten klíč byl prostě jiný, stejně jako my lidé jsme různí, každý klíč je z jiné slitiny a jednoduše spojovat nejde,“ naznačuje výtvrník.

A proč tedy památník v podobě vlajky?

„Tady nad muzeem J. A. Komenského vlaje vlajka v mimořádné dny a při státních svátcích, ta je ale příležitostná. Já jsem ale chtěl vytvořit věc, která bude napořád, která bude každý den připomínat to, co se stalo a na co by se nemělo zapomínat. Také proto je její součástí uzel,“ uzavírá Marek Vráblík.