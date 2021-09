Bylo by možné uvést další a další neúspěšné návrhy umístění, ale důležité je to, že se nakonec podařilo vhodné místo najít. K tomu i peníze z rozpočtu města a dobrá věc se podařila.

Velká naděje se vkládala do návrhu umístit emblém na pilíř lávky, která se klene nad silnicí E50. Bohužel Správa silnic a dálnic návrh pohřbila. Návrh umístit emblém na vrchol výtahové šachty u nádražní lávky taky neuspěl z důvodů rozměrových.

Z jeho iniciativy a za přispění celého týmu Uherskobrodských Patriotů se podařilo prosadit u vedení města odklizení emblému do bezpečných prostor Technických služeb města. A teď pozor! Píše se rok 2012. Od tohoto roku až do letošního září 2021 ležel emblém ve skladovacích prostorách.

Na rozdíl od činitelů města, někteří spoluobčané neváhali a začali konstrukci, na které emblém spočíval, rozebírat a vozit do sběrného dvora. Hrozila nenávratná zkáza uměleckého díla. Naštěstí jsou i jiní spoluobčané, kterým záleží na městě a snažili se torzo emblému zachránit. Takovým je i člen spolku Uherskobrodští Patrioti pan František Varaďa.

Co s ním? Nerudovská otázka, vskutku.

Byl vybudován obchvat města, takže většina návštěvníků už nepřijížděla do města touto cestou, ale používala obchvat. Kromě toho došlo k privatizaci a nový majitel zmíněného domu nechal emblém odstranit. Skončil odložený v trávě nedaleko onoho domu.

Tento emblém vítal návštěvníky přijíždějící do Uherského Brodu od Uherského Hradiště. Jak čas běžel, mnohé věci se změnily.

