Při vítání prváčků k dětem srdečný ředitel i poklekl

„Po zasloužených, horkých, slunečných , sladkých , nezapomenutelných, fantastických a jiných prázdninách vás vítám na prahu nového školního roku,“ uvítal na zahájení školní docházky děti i jejich rodiče ředitel Jarošovské tvořivé školy Pavel Jančář.

Tradiční slavnosti prvního školního dne se jako host účastnil také Josef Botek, tajemník městského úřadu v Uherském Hradišti.

Ten ve svém projevu zavzpomínal na svá žákovská léta a ocenil, že v Jarošovské základní škole vládne rodinná atmosféra.

Zvláštní pozornosti se dostalo hostům nejvzácnějším – novým prváčkům.

„Tento den je váš vstup do velkého světa, vstup do světa povinností , radosti z poznání ale i zklamání z neúspěchů. Vstup do světa nových kamarádů z řad dětí i dospělých - učitelů, kteří se vás budou snažit tímto světem bezpečně vést,“ vítal je pan ředitel Pavel Jančář.

Nové školáčky pak osobně jednotlivě představil všem návštěvníkům zahajovací slavnosti a popřál jim příjemná léta v Jarošovské tvořivé škole.

K nejdrobnějším z nich při srdečném potřesení rukou dokonce poklekl.

Některé z dětí byly novým prostředím trochu zaskočeny, přesto se panu řediteli podařilo krátce si s každým z nich popovídat.

Nejvíce smíchu v řadách posluchačů vyvolala konverzace s nesmělým školáčkem, který trochu připomínal postavičku z oblíbeného filmu – slavného Harryho Pottera.

„Máš rád některou postavu z Harryho Pottera?“ zažertoval pan ředitel.

„Jednu,“ odpověděl drobný klučina.

„A kterou?“ vyzvídal dále pedagog.

Ale dostalo se mu nečekané odpovědi: „Dvě.“ „No a skončili jsme u matematiky,“ reagoval pohotově pan ředitel, který ve škole vyučuje mimo jiné i tento předmět. (nab)