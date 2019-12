Svou promluvu při bohoslužbě doplnil hmatatelným navozením tmy, když na několik minut nechal v bazilice zhasnout veškeré osvětlení. Navíc po mši se podáním ruky loučil s každým, kdo na půlnoční dorazil.

„Učme se otvírat oči své mysli a svého srdce, abychom uviděli světlo života, abychom se nedívali slepě do Betléma, do jesliček, abychom o Vánocích nepluli někde ve vzdušných zámcích, ale abychom uviděli to, nad čím žasli Jan Jakub Ryba, Antonín Dvořák, Bach, Mozart, či Beethowen a všichni, kdo tvořili tuto kulturu, v níž žijeme, protože dítě je světlo pravdy samého Boha - život, který z něho pramení,“ upozornil P. Josef Čunek a popřál přítomným požehnanou noc, aby se probudili do Hodu Božího vánočního.

„Hod to je radování se proto, že víme, proč jsme se narodili, že víme kam jdeme a víme, že směřujeme nahoru k původci světla, až k počátku, v němž je objetí se samotným stvořitelem,“ dodal kněz.

Při půlnoční mši svaté v bazilice zazněla v podání velehradského chrámového sboru a pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště Vánoční muzika od Adama Václava Michny z Otradovic. Za doprovodu orchestru byla uvedena také Missa brevis od dvorního skladatele velehradských poutí Františka Macka. Na varhany hrál regenschori velehradské baziliky Jakub Macek, dirigovalo jeho "dvojče" Filip Macek.

Odpoledne na Štěpána se v bazilice uskuteční v 16.30 hodin 30. ročník benefičního Svatoštěpánského koncertu Hradišťanu, který si na něj pozval legendární folkovou skupinu Spirituál kvintet.