Studentské kreativitě se meze nekladou, a tak si pro Alenu Popelkovou doletěl vrtulník. Přestože se sama loučila se svojí třídou už po šesté, a letos také naposledy, v helikoptéře si prožila svoji premiéru.

„Ten pocit, kdy jsem viděla přilétat vrtulník, se nedá popsat. Byla to směsice hrůzy, nadšení a obdivu k děckám, že do něčeho takového šly. Je to moje šestá a poslední třída. Připravili mě nezapomenutelný zážitek,“ sdělila ještě plná emocí krátce po vystoupení z vrtulníku Alena Popelková.

Nápad na leteckou dopravu přitom vznikl poměrně nevinně, díky zkušenostem jedné z žaček.

„Letěla jsem už loni a byla jsem z toho natolik nadšená, že jsem chtěla zážitek dopřát i naší třídní učitelce. Trochu nám plány zkomplikovalo počasí, ale pilot byl skvělý a přes malou viditelnost vše zvládl,“ vysvětlila Anna Kedroňová.

Objednat vrtulník na trasu Mařatice – Staré Město se tak přímo nabízelo. Právě pole, z něhož v minulosti startovali také například soutěžící na Balónovém mistroství bylo nejbližší vhodným přistávacím místem ke gymnáziu.

Z něj musela Alenu Popelkovou vyzvednout ještě celá třída v minilokomotivě Rosničce, kterou se nakonec společně dopravila i třídní učitelkou v deštivém ránu do školy.

Při posledním zvonění se po večerní zábavě scházejí žáci v časných ranných hodinách u svého třídního učitele, který jim často připravuje snídani. Na zážitky z něj si vzpomíná i bývalý učitel uherskobrodského Gymnázia Jana Ámose Komenského Petr Vrána.

„I mě navštívili a s muzikou i hlasitými pokřiky vyprovázeli z domu do školy. Vrtulník je ale v tomto ohledu opravdu rarita a já sám nevím, že by se něco podobného u nás odehrálo,“ vzpomínal Petr Vrána.

Gymnázium v Uherském Hradišti a především jeho žáci dokáží při svých nápadech zajít někdy až na hranu přípustnosti. Své o tom ví i ředitel gymnázia Zdeněk Botek.

„Hned jak jsem nastoupil v roce 1997, tak se děti vyfotily na tablo nahé. Tehdy jsme se jako škola od toho distancovali, ale nic jsme nezakazovali. Ohlasy se k nám poté dostávaly z celého světa,“ vybavil si Zdeněk Botek.