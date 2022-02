„Založit si vlastní území nás napadlo tak před třemi lety, ale pořádně jsme se do toho dali až tak rok a půl zpátky. Jsme sice svrchované území, ale oficiálně se tady o vše pořád stará obec,“ vysvětluje Bilavčík.

„Prezidentem jsem se také tak nějak zvolil já sám. Všichni mě prvně nazývali vedoucím a starostou, ale já jim říkal, že přece nemůžou být dva starostové v dědině. A tak se nakonec sžilo oslovení pane prezidente a říká mi tak právě i náš starosta,“ směje se Bilavčík, který navrhnul i vizuál znaku.

Na tom je zobrazeno zapadající slunce za třemi kopci - Baně, Holýška a Skalka, které se v části nachází a dva letící kalousi ušatí. Pozadí symbolu je modré na důkaz přátelství s Nedachlebicemi, které mají ve znaku taktéž modrou barvu.

Vytyčení lokality a křest cedule šampaňským proběhl na jaře letošního roku, u kterého nechyběl ani projev prezidenta Holýšek.

„Průvodem se pak pokračovalo na náměstí, kde jsme vztyčili novou vlajku, jelikož nám tu starou sebral vítr. Taky nám k tomu zazpíval náš obecní sbor Nedachlebjanky. Celé to byla docela velká sláva,“ vzpomíná prezident Bilavčík.

Akce se spolu se starostou Nedachlebic Josefem Jandoušem účastnil také místní rodák plukovník a hlavní kaplan Armády České republiky Jaroslav Knichal, který vlajku slavnostně požehnal a popřál lidu, co zde bydlí, jen to dobré.

„Při zakládání nám šlo především o to, aby se měli sousedi kde scházet a popovídat si spolu. Proto pořádáme akce jako je stavění nebo kácení máje. Na náměstí se dají stoly, koupí se bečka, naše hospodyňky přinesou občerstvení a hoduje se. Organizujeme zde i promítání filmů jak pro dospělé, tak pro děti,“ říká Bilavčík a zároveň dodává, že jsou samozřejmě všechny tyto události přístupné všem občanům obce, nejen těm z Holýšek.

Nápad uvítali i starší obyvatelé, kteří se především i teď v době pandemie neměli na koho obrátit, a tak jsou rádi, že se opět mají kde scházet a nasávat trochu toho společenského života.

Ke svrchovanému území se samozřejmě vyjadřují i zbylí obyvatelé obce, kteří bydlí v jiných částech a do Holýšek nepatří. Podle prezidenta tak může jít o lehkou závist. „Taková ta zdravá rivalita tu však mezi částmi obce je už od dob fotbalových turnajů ulic, takže to není žádná novinka a bereme to všichni sportovně.“ Jsou však ulice, které se Holýškami inspirovaly a mají už svoji ceduli s názvem také vyvěšenou, avšak pouze papírovou.

Naopak velká podpora nechybí u starosty Josefa Jandouše.

„Já jsem jedině rád, že u nás něco takového funguje. Lidé se sejdou, pobaví se spolu. V této části teď nebyla ani žádná stížnost, takže já to jedině podporuju a nepřijde mi, že by se teď ostatní části cítily nějak méněcenné. Všichni to bereme s humorem,“ dodává Jandouš.

