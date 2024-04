„Máme na sebe telefon, několikrát jsem ho navštívil v jeho pracovně na Hradě, když se potkáme, tak je to velmi milé a přátelské, víme o sobě spousty osobních věcí. Pro mě je to ale pořád autorita, ke které cítím úctu,“ přiznává Josef Kubáník.

„Mám z návštěvy pana prezidenta velkou radost a naše známost v tom asi roli sehrála. O přípravě návštěvy pana prezidenta ve Zlínském kraji jsem se dozvěděl už na konci října loňského roku a s kolegy z Pražského hradu jsme o nápadu, že by přijel do Slováckého divadla, začali přemýšlet,” líčí Josef Kubáník. Ten měl v rámci předvolební kampaně za úkol s Petrem Pavlem řešit rétoriku a komunikaci.

Co se prezidentovy návštěvy týká, jednalo se o dlouho utajovanou věc, proto o ní herec nemohl mluvit. Konkrétní obrysy začala dostávat přibližně před měsícem a půl. Ve Slováckém divadle ji začali řešit zhruba od poloviny března.

„Ale až několik posledních dnů můžeme nazvat opravdu hektických, protože se v divadle střídá spousta lidí ať už z protokolu z Hradu, nebo z ochranné služby prezidenta republiky,” upřesňuje herec, jenž je zároveň mluvčím uherskohradišťské divadelní scény.

Na dotaz, nakolik výrazný vztah ke kultuře prezident, coby bývalý voják, má, odpovídá Josef Kubáník přesvědčivě.

„Myslím, že profese, ať už je jakákoliv, nehraje ve vztahu ke kultuře žádnou roli. Pan prezident má rád divadlo, říkal, že by chtěl vidět naši inscenaci Teror, kterou hrajeme v budově Okresního soudu, pokud si dobře vzpomínám, po Novém roce byl soukromě v divadle Járy Cimrmana, to miluje a rád z her cituje, nedávno mi říkal, že navštívil představení inscenace Vlaštovka ve Studiu Dva, takže do divadel a také na koncerty chodí i mimo oficiální události,“ přibližuje prezidentův zájem o kulturní aktivity. Podle Kubáníkových slov jej od prvního setkání na prezidentovi nejvíc baví, že je fajn chlap.

„Na nic si nehraje a je vždycky rovný a vstřícný. Nikdy jsme spolu neměli konflikt, vždy byl pokorný, vlídný. Vzpomínám si, jak jednou za námi po čtyřhodinovém tréninku přišla kolegyně, něco po panu Pavlovi potřebovala a on jí řekl: „Netrapte mě, prosím, už mě tady čtyři hodiny trápil Jožka.” Přitom mě by ani na minutu nenapadlo, že dělá něco, co mu není příjemné. Tak bezvadný u toho vždycky byl,“ pokyvuje Josef Kubáník hlavou.

Nerozděluje lidi

Největším přínosem pro naši společnost je podle něj současný prezident Petr Pavel tím, že je svorníkem, který nerozděluje společnost, ale snaží se ji spojovat.

„Má rád lidi, je k nim laskavý, lidský a nikdy z něj nemáš pocit, že bys měl před sebou „úřad”. Má v sobě klid a zároveň rozhodnost. Jsem v kontaktu s kolegy a kamarády z Hradu, a ti mi několikrát říkali, že z celého Hradu je vždycky v největší pohodě pan prezident,“ usmívá se herec s tím, že Petr Pavel má v našem regionu přátele a zná to tam.

Uherské Hradiště bylo navíc posledním místem jeho podpisové kampaně před prezidentskou volbou.

„Několik hodin jsme strávili na Masarykově náměstí, a když jsme skončili, přesunuli jsme se k nám, do Slováckého divadla. Tam jsme měli na jevišti pro pana Pavla připravený stůl a židle, ale on si sedl na schody a úplně v klidu mluvil s kolegy,“ vzpomíná Josef Kubáník.

Tenkrát prý padla otázka i na vztah ke Slovácku a Petr Pavel odpověděl: „Když se řekne Slovácko, vždycky si vybavím víno, slivovici, dobré lidi, Slovácké divadlo, Letní filmovou školu a I. FC Slovácko. Tady bych si dovedl představit ideální dovolenou.”