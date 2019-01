Uherské Hradiště - Osm mikroregionů se předvedlo prostřednictvím svých souborů a muzik a také pochutin na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Nepřijel pouze Uherský Brod. Na nové stanoviště si rychle zvyklo Východní Slovácko. Přestěhovali se z maličkého nádvoří někdejšího justičního paláce až na rozlehlé Mariánské náměstí v Uherském Hradišti.

Důvodem byla jak oprava střechy střední uměleckoprůmyslové školy, tak i neúčast brodských souborů. „Například mužskému pěveckému sboru Hútek přemístění náramně vyhovuje, jim se totiž nezamlouvalo zpívat ve stísněných prostorách nádvoří justičního paláce," řekl Deníku manažer mikroregionu Východní Slovácko Milan Bauka. Zástupci Korytné, Vlčnova, Nivnice, Bánova, Suché Loze a Bystřice pod Lopeníkem představili dobroty zpod Velkého Lopeníku, ale také svá folklorní seskupení. Ta se tam postarala o téměř tři a půl hodiny dlouhý kulturní program.

Nejen stoly plné pochutin typických pro vesnice z moravsko-slovenského pomezí a tříhodinový doprovodný program folklorního ražení, ale také přívětivý stín před tropicky žhnoucím sluncem, nabízelo nádvoří Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Až do 15.30 se stalo základnou pro účastníky Slováckých slavností vína a otevřených památek z mikroregionu Bílé Karpaty a všechny jejich návštěvníky. Ti rozhodně nestrádali nedostatkem jídla, pití ani duchovní stravy. K mání zadarmo anebo jen za formální poplatek tam bylo kdeco, chlebem se sádlem a cibulí počínaje přes slaninu, klobásky, vdolečky, víno, slivovici až po sušené trnky, česnekové osúchy upečené maminkou starosty ze Strání, povidla uvařená v černé kuchyni starobylého Muzea Na Mlýně v Dolním Němčí nebo žmolkovici z Vápenic od tamní starostky Anny Kubáníkové. „Uvařila jsem jí patnáct litrů a přestože bylo horko, jen se po ní zaprášilo. To víte, hodně lidí ji koštovalo poprvé v životě, no a těm ostatním zachutnala v minulosti, a tak přišli zas," usmála se Anna Kubáníková.

Ochutnat jedinečnou zmrzlinu z vína mohli všichni, kdo se přišli podívat na program mikroregionu Ostrožsko Veselsko. V rohu nádvoří Reduty stál stánek se zmrzlinou z Merlotu, Rulandského šedého, André rosé, Svatovavřineckého a z burčáku. V téměř tříhodinovém pořadu vystoupil například mužský sbor Boršičané, cimbálová muzika Ženičky nebo ženský sbor Klebetnice. Nechybělo ani společné zpívání starostů, při kterém přišli první muže a ženy mikroregionu podpořit kolegové z jiných obcí.

V závěru programu došlo na dražbu více než desetikilového hroznu, který mikroregion nesl v průvodu a pocházel z vinohradů v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Protože se nezapojili diváci, vydražil ho Pavel Botek za tisíc korun.

Na zabijačku, královský guláš a verbuňk zaměřil svůj program mikroregion Dolní Poolšaví. V parku u obchodní akademie si mohli návštěvníci pochutnat na zabijačkových specialitách, nechybělo víno z Popovic nebo burčák. Zlatým hřebem odpoledne byla soutěž verbířů s čistě ženskou porotou. Další obce se prezentovaly ve Smetanových sadech, pod starou radnicí nebo na Kolejním nádvoří.