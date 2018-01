Převelení bylo nezákonné. Bronislav Šabršula se vrátil do Hradiště

Bronislav Šabršula je zpět. Někdejší šéf policistů v Uherském Hradišti se k 5. lednu vrátil do své pozice, kterou před dvěma lety musel opustit.

Bronislav ŠabršulaFoto: DENÍK/Pavel Bohun

„Dnešním dnem byl opětovně ustanoven do funkce vedoucího Územního odboru Uherské Hradiště plukovník Bronislav Šabršula.

Plukovník Václav Karkoška, který byl vedením Územního odboru v Uherském Hradišti pověřen od 1. prosince 2017, od čtvrtka svoji činnost v Uherském Hradišti ukončil a opětovně bude velet Územnímu odboru ve Zlíně," potvrdila v pátek mluvčí policie Zlínského kraje Lenka Javorková.

Hradišťská policie tak má třetího velitele za poslední tři měsíce. V listopadu loňského roku tam skončil David Basovník, který odešel do civilu, v prosinci ho nahradil Václav Karkoška a od 5. ledna je staronovým velitelem Bronislav Šabršula.

Ten se do Uherského Hradiště vrací po dvou letech. Soud totiž rozhodl, že jeho převelení na policejní prezidium do Prahy bylo neoprávněné. Byl tam přesunut po tom, co mu skončila bezpečnostní prověrka, když byl dočasně postaven mimo službu.

K tomu došlo kvůli incidentu z roku 2014. Tehdy ho našla hlídka opilého v Polichně na Zlínsku na sedadle spolujezdce uprostřed silnice.

Tvrdil, že řídila osoba blízká. Existovalo ale podezření, že za volantem seděl právě on, generální inspekce bezpečnostních služeb to však neprokázala.

Do 5. ledna působil Bronislav Šabršula coby rada Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR.

V minulých týdnech soud zrušil přeložení do Prahy.

„Rozsudek říká, že mě musí vrátit nazpátek. Nikdy jsem tam vlastně neskončil,“ řekl Mladé Frontě Dnes Bronislav Šabršula v listopadu 2017 s tím, že bude chtít finanční odškodnění, protože byl převelen na hůře placenou pozici.