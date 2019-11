Padesát těch nejmenších, a k tomu 120 dospělých, se v sobotu 9. listopadu za typicky listopadového sychravého počasí postavilo na start prvního ročníku akce s názvem Nivnický kros. Účast organizátora běhu i jeho aktéra v jedné osobě Miroslava Vykydala překvapila.

Nivnický kros 2019 | Foto: archiv Miroslava Vykydala

„Bláto, louže, déšť i vítr, co víc jsme si mohli přát na pořádný kros a že byl! Zahájili to ti nejmenší, zhruba padesátka malých běžců kroužilo po našem stadionu a po nich se do toho marastu pustilo víc než 120 běžců. Byl to závod jak se patří a prověřil každého. Všichni na kost promočeni a nebyla nouze ani o pády,“ prozradil prozradil starosta Nivnice, spoluorganizátor akce i aktér přespolního běhu v jedné osobě Miroslav Vykydal.