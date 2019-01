Uherský Ostroh /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ – Mimořádný kulturní i společenský zážitek nabídl v sobotu odpoledne už šestý ročník tradičního Předvánočního těšení, který se uskutečnil na zámku v Uherském Ostrohu.

„Letos se vůbec poprvé uskutečnil kulturní program v zámeckém koncertním sále, kde vládla komorní atmosféra. Na nádvoří zámku zasypaném sněhem a v mrazu by se účinkující ani návštěvníci z pořadu asi moc předvánočně netěšili,“ dala najevo vedoucí odboru kultury městského úřadu Ivana Ilíková.

Hodinu a půl poté, co věžní hodiny zámku odbily poledne, rozezněly tóny cimbálové muziky Lintava, které kraloval Michal Grossmann, koncertní sál někdejšího panského sídla. A pak už se v komponovaném programu, který slovem skloubila Ivana Ilíková, představili předškoláci ze dvou ostrožských mateřinek, žáci základní školy i základní umělecké školy, ženský pěvecký sbor Tetky a folklorní soubor Ostrožan. Sestava účinkujících byla stejně vyvážená jako v předcházejících ročnících Předvánočního těšení.

Na závěr komponovaného programu zazpívali všichni účinkující spolu s diváky Narodil se Kristus Pán. „Čím krásnějším mohlo být naplněno jedno odpoledne v adventním čase, než pestrým programem, který jeho návštěvníkům nabídli účinkující zpěváci, muzikanti, tanečníci i ta dětská drobotina,“ neskrývali radost z programu manželé Staškovi z Veselí nad Moravou, kteří zatím nevynechali ani jedno ostrožské Předvánoční těšení.

Adventně a předvánočně se mohli lidé naladit v zámecké galerii, kde si mohli prohlédnout výstavu více než dvou stovek paličkovaných krajek, vytvořených dovednýma rukama krajkářek Magdaleny Štachové, Anny Řezáčové, Jitky Zalubilové, Marie Škrabalové a Milady Taťákové. Poslední dvě jmenované předváděly před zraky diváků, jak se dá z nití, za pomoci paliček, krajka utkat.

Lidé, kteří o poslední adventní sobotě hodili za hlavu předvánoční i všední starosti a na pár hodin se zastavili na ostrožském zámku, se v něm mohli těšit z přehlídky dalších lidových řemesel. Kupříkladu Ostrožanka Jana Bartysová tu tvořila korálkované hvězdičky, náušnice, háčkované ozdoby a další drobné předměty, Sylvie Frolková se v galerii zase prezentovala zvonečky, hvězdičkami a dalšími strojově vyšívanými ozdobami.

Na své si přišli v galerii kluci a děvčata, kteří si tu mohli nazdobit medové perníčky. „Děti byly velice šikovné. Zdobení perníčků asi viděly u svých babiček. Já těm malým chlapcům a děvčátkům, kteří se pouští do nějakého tvoření, fandím, věřím jim a vždycky je ráda něco naučím,“ svěřila se kantorka ve výslužbě Magdalena Štachová.

Ten, kdo si v zámecké galerii od bývalého šéfredaktora Slováckého deníku a spisovatele Jiřího Jilíka koupil zbrusu novou knihu Jdu Slováckem krásným II, tomu ji její autor také podepsal.

„Těm, co si ji koupili jinde a do zámku přijít nemohli, podepíši knihu v pondělí 20. prosince při autogramiádě v hradišťském Rámařství a galerii Petry Havlíkové Jilíkové, a to od patnácti do sedmnácti hodin,“ upřesnil Jilík.