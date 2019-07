Viktorka, Amálka a Žofinka, to jsou jména trojčat, která přišla na svět nečekaně už v pátém měsíci těhotenství, což jim přivodilo řadu zdravotních potíží. Narodila se manželům Hance a Vítovi žijícím na Uherskohradišťsku.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Naše holčičky byly po narození kvůli zdravotním komplikacím rozvezeny do různých center pro předčasně narozené děti na Moravě. Jedna šla do Zlína, další do Brna a třetí do Ostravy. Přestože to bylo náročné, každý den jsem objížděla všechna centra, abych se svými dcerkami mohla být alespoň na chvíli a dát jim čerstvé mateřské mléko,“ uvádí maminka Hanka.