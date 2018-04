Praskliny na školní tělocvičně v Bílovicích statiku budovy zatím neohrožují

Praskání zdí v budově tělocvičny vystrašilo učitele v Základní škole v Bílovicích. Obec okamžitě nechala stav prověřit a naštěstí zjistila, že žádné akutní nebezpečí nehrozí.

„U vchodových dveří a na boční štítové zdi se objevily praskliny. Jelikož tam každý den cvičí desítky dětí, nechtěli jsme nic ponechat náhodě a kontaktovali jsme statika. Ten zjistil, že praskliny neohrožují statiku, na jaře ale musí provést kontrolní prohlídku,“ informoval starosta Bílovic Petr Fusek.

Že něco není v pořádku, si všiml krátce po začátku školního roku jeden z kantorů při hodině tělocviku.

„Uviděl prasklou omítku, navíc nešlo dobře zavřít okno. Ihned jsme proto vše oznámili na obec,“ uvedla zástupkyně ředitele Pavla Bordovská, která rovněž vyučuje tělocvik.

Přestože první přezkoumání statikem dopadlo dobře a děti mohou tělocvičnu nadále bez omezení využívat, v dubnu či v květnu, až rozmrzne půda, se musí uskutečnit kontrolní prohlídka.

„Kopané sondy prozradí, zda bude nutné základy podchytit pomocí mikropilot, či nikoliv,“ vysvětlil starosta.

Pokud by budova, která sloužila 43 let bez větších zásahů, potřebovala nutnou opravu, mají na to v Bílovicích odložené peníze.

„V rezervě máme na případný okamžitý zásah vyčleněné dva miliony korun,“ potvrdil Petr Fusek, který ale věří, že to nakonec nebude potřeba. V příštích letech totiž počítají s kompletní rekonstrukcí tělocvičny.

„Zatímco zateplení máme již několik let a zvenku vypadá tělocvična hezky, uvnitř se na ní již podepsal zub času. Do tří let bychom proto chtěli vyměnit parketovou podlahu a obklady stěn,“ upřesnil starosta.