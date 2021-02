„Abychom očkování praktickým lékařům co nejvíce usnadnili, k vakcínám jim dodáváme i injekční stříkačky. Zatím kraj nakoupil injekční stříkačky a jehly za 871 tisíc korun a objednány máme další. Co očkování brzdí je nedostatek očkovací látky, proto ještě neočkují všichni praktici, kteří o spolupráci na očkování projevili zájem,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Od počátku roku obdržel Zlínský kraj celkem 36 590 vakcín. Celkový počet podaných dávek k 23. 2. je 27 632, z toho 17 840 osob dostalo 1. dávku očkování a 9 792 osob bylo očkováno 2. dávkou.

Očkování ve Zlínském kraji se odvíjí podle dodávek vakcín.

„Fázi I.A, do které patří zdravotničtí pracovníci, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb a senioři ve věku 80 a více let, chceme naočkovat do konce března, kdy by již druhou dávkou měli být naočkováni všichni zájemci této skupiny. Pak teprve bude možné přistoupit k očkování dalších skupin obyvatel. Předpokládáme, že s očkováním fáze I.B začneme v dubnu,“ sdělil Jiří Lučan, krajský koordinátor pro očkování proti COVID-19.

Všichni zájemci o očkování proti onemocnění COVID-19 se od fáze I. B budou muset k očkování registrovat přes centrální rezervační systém.

V týdnu od 1. března 2021 se k očkování budou moct registrovat osoby starší 70 let. Návod na provedení registrace zájemci najdou na webu Zlínského kraje v sekci Informace k očkování proti COVID-19 nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Imobilní pacienti, kteří se nemohou k očkování dostavit, mohou kontaktovat svého praktického lékaře. K očkování imobilních pacientů v domácím prostředí dojde až v době, kdy bude dostatek vakcín, což by mělo být nejdříve v březnu.