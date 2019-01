Prakšice – „Chceme znát názor druhé strany, tedy bývalé starostky Bandriové a také mínění bývalého místostarosty. Do té doby jsou pro nás důvody pro jejich odvolání z funkce, které předestřel nový starosta Hefka, nepřijatelné."

Tak reagovala na vysvětlení, proč byli ze dne na den odvolaní starostka Irena Bandriová a místostarosta Karel Vlk, jedna z obyvatelek Prakšic Libuše Goldmannová.

Ta spolu s několika kamarádkami obchází v současné době tamní domácnosti s peticí, ve které požadují návrat odvolaného vedení obce do funkcí. Usilují také o svolání mimořádného zastupitelstva, kde by jim starosta Josef Hefka a zastupitelé vysvětlili, jaké byly důvody jejich kroku.

„Nový starosta sice v médiích mluvil o liknavosti svých předchůdců u investičních akcí, předražení zakázek a svévolném chování bývalého vedení. Neznáme ale argumenty druhé strany. A pokud se nemýlím, starosta má jisté kompetence, kdy může o některých investicích rozhodovat sám. To vše ale ještě ověřujeme a kromě petice zvažujeme ještě další kroky," vysvětlila Libuše Goldmannová. Ta už sesbírala pod petici zhruba dvě stě podpisů a ve své snaze neustává. Vydat se do ulic po návratu z práce patří v posledních dnech do jejího každodenního plánu.

Nový starosta Josef Hefka tvrdí, že k mimořádnému zastupitelstvu není důvod. „Paní Goldmannová, která je, pokud vím, příbuznou bývalé starostky, mohla chodit na všechna předchozí zastupitelstva, ale já jsem ji tam nikdy neviděl. Schůze zastupitelstva se uskuteční na přelomu října a listopadu," prohlásil starosta Hefka.

Libuše Goldmannová starostovu poznámku o příbuzenství s Irenou Bandriovou odmítá. „Nejsme v žádném případě pokrevní příbuzné. Kdysi v minulosti se mezi našimi rodinami řešila nějaká adopce, ale to neskýtá žádný důvod k neobjektivní náklonnosti. Naopak mohu potvrdit, že jedna z žen, která obchází obec s petičními archy, je příbuzná zastupitele. Jsme především občanky Prakšic a jako takové chceme věc řešit, naše případné příbuzenské vztahy v tom nehrají žádnou roli," tvrdí Libuše Goldmannová.

Starosta Hefka trvá na tom, že důvodem pro odvolání jeho předchůdců bylo opakované odkládání oprav, mezi kterými figurovalo například venkovní zastřešení hřiště, oprava autobusových zastávek či obecního rozhlasu. „Bez vědomí zastupitelů starostka podepsala smlouvu o pojištění majetku obce a sjednala s chomutovskou firmou změnu podoby obecního webu. Zatajila také podobu nového územního plánu, který jsem našel v kanceláři místostarosty," vysvětlil důvody pro odvolání Bandriové a Vlka Josef Hefka.

Zdroj blízký prakšické radnici, jehož nacionále má redakce k dispozici, považuje Hefkovy argumenty za neopodstatněné. „Investice do dvaceti tisíc korun může starosta obce odsouhlasit sám. Pokud se týká územního plánu, tak rozhodně nemohlo jít o nic tajného. Územní plán se připravuje minimálně rok dopředu a byl několikrát veřejně projednáván. Na těchto jednáních ale pan Hefka nebyl ani jednou," konstatoval zdroj Slováckého deníku.

Odvolaná starostka Irena Bandriová nechce svou situaci prozatím komentovat. Podobný postoj zaujímá i její kolega, bývalý místostarosta Karel Vlk.

Nový starosta tvrdí, že už rozjel, mimo jiné, například jednání ohledně výstavby dvou nových autobusových zastávek a nechal zaevidovat na katastrálním úřadě poldr, který byl zkolaudován už minulý rok, ale jeho evidence stále chyběla.

Dění v Prakšicích budeme i nadále sledovat a o vývoji situace aktuálně informovat.