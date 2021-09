Jejich sběrný dvůr je špičkově vybaven a každá rodina vlastní svůj kompostér.Vrchovina se svojí rozlohou 4,5 tisíce hektarů se rozkládá na území dalších třinácti obcí jako jsou Pašovice, Popovice, Veletiny či Částkov. Název však nese právě podle Prakšic, na což je tamní starosta Josef Hefka patřičně hrdý.

„Je to jakýsi výsledek toho, že je tu výjimečné území, ve kterém se vyskytují vzácní živočichové včetně kudlanky nábožné, která je velice chráněná. Jsem opravdu pyšný, že byla ze všech obcí vrchovina pojmenována právě po Prakšicích,“ říká Hefka.

Ke zřízení přírodního parku Prakšická vrchovina došlo v květnu roku 1999.

„Bohužel já osobně jsem se o to nezasloužil, každopádně velké díky za to patří mému předchůdci, který zde dělal starostu a podílel se na tak velké věci,“ dodává současný starosta.

Tím, že se obec nachází v chráněné oblasti, bere za své poslání, místní přírodu co nejvíce udržovat a podílet se i na ekologii právě díky projektům, které se v ní realizují. Vystavěny jsou zde například takzvané poldry, které mají za úkol udržet vodu v krajině, a také jsou domovem spousta živočichů včetně mnoha ryb. Podle starosty je také velice důležitá výsadba nových stromů a celkově pečlivé starání se o zeleň. Nezapomíná ani na třídění odpadů.

„Samozřejmostí jsou kontejnery na tříděný odpad, které jsou v obci rozmístěny včetně kontejnerů na bioodpad. Do těch mohou občané vyvážet například suchou trávu a jiné rostlinné zbytky, které pak díky tomu nemusí končit v příkopech a na jiných nevhodných místech,“ popisuje Hefka.

Ten během let také do každého domu zajistil kompostér. Lidé si tak mohou založit vlastní kompost přímo u sebe na zahradě a nemusí řešit, kam rostlinné zbytky vyhodí. V obci se taktéž nachází sběrný dvůr s kontejnery na elektroodpad, suť, či objemný nebo nebezpečný odpad.Další činností, která pomůže k efektivnímu využití přírodních zdrojů, je projekt Dešťovka, díky kterému v obci hodlají odvádět dešťovou vodu z areálu základní školy do dvou 55 kubíkových nádrží.

„Tato voda bude použita na zavlažování okolí školy a část také na zavlažování hřiště, které se nachází v její blízkosti,“ vysvětluje starosta.

Celý projekt, na kterém se již v současnosti pracuje, vyjde na čtyři miliony korun. Prakšice na něj dostaly dotaci jako jediná obec ve Zlínském kraji.