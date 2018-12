Prach z CTZ v Hradišti stále obtěžuje okolí

Obavy z fungování mlžicí stěny u Centrálního tepelného zdroje (CTZ) v Uherském Hradišti se zatím naplňují. Obyvatele v její blízkosti už několik let trápí prach, který se šíří ze skládky uhlí sloužícího jako palivo CTZ.

V Uherském Hradišti jde do ostrého provozu mlžící stěna u tamní teplárny. Vedení města si od ní slibuje výrazné snížení prašnosti z tamní skládky uhlí.Foto: archiv MěÚ Uherské Hradiště

Firma proto uvedla před necelým měsícem do ostrého provozu mlžicí stěnu, která měla znečištění vzduchu výrazně snížit. Zlepšení se však prozatím nedostavilo.

„Jelikož pracuji už pětadvacet let v oboru vzduchotechniky, upozorňoval jsem hned ze začátku, že mlžicí sloupy nebudou fungovat. Problémem je nejen jejich omezení, kdy ideálními podmínkami jsou teploty nad nulou a bezvětří, ale například i to, že jsou umístěny do otevřeného prostoru,“ nechal se slyšet nedaleko žijící Jaroslav Černuška.

V boji za snížení prašnosti podpořily navíc místní obyvatele na posledním zastupitelstvu i opoziční strany. Právě na jejich návrh nakonec bylo přijato usnesení patnácti hlasy ze sedmadvaceti, které ukládá starostovi města Stanislavu Blahovi prosazovat další investice vedoucí ke zlepšení ovzduší u CTZ, především pak vybudováním haly pro skladování paliva.

„Na vyhodnocení mlžicí stěny je ještě brzo. Funguje pouze měsíc a za tu dobu nejsme schopni říct, zdali bude jako opatření proti snížení prašnosti dostačovat,“ uvedl Stanislav Blaha. Sám je k variantě s výstavbou haly spíše zdrženlivý.

„Takový projekt s sebou nese další rizika. Nebál bych se hledat i alternativní cesty, pokud se opravdu ukáže, že mlžicí stěna nedostačuje. Jedna z možností je například změna topného média,“ uvažuje starosta Uherského Hradiště.

To je však podle Jaroslava Černušky kvůli nedávné modernizaci kotlů nemožné.

„Investovali desítky milionů do přestavby kotlů. Ty mohou pálit pouze prach, nikoliv kostky,“ reagoval Jaroslav Černuška. Naopak jednatel společnosti CTZ Kamil Ondra se k navrhovaným změnám zatím nechtěl příliš vyjadřovat.

„Musíme počkat, jak se mlžicí stěna osvědčí. Měsíc je opravdu krátká doba. To, zdali by pak přicházela do úvahy hala či změna paliva, je otázka, kterou budeme muset se starostou města případně probrat,“ dodal Kamil Ondra.