Pozor, stavební blokáda hradišťské pěší zóny v centru města se už blíží

Obyvatelé Uherského Hradiště i jeho návštěvníci by měli začít počítat s avizovanými omezeními a stavební blokádou tamních ulic Mlýnská i Prostřední, jež spojuje Masarykovo a Mariánské náměstí. Obnova jejich povrchu za téměř třicet milionů korun by měla trvat zhruba do konce prázdnin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Opravy na pět měsíců zablokují pěší zónu v centru Uherského Hradiště. Ulice Prostřední. | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Od pondělí 28. března do neděle 8. května provede akciová společnost Slovácké vodárny a kanalizace opravu čtyř kusů hlavních uzávěrů vodovodních přípojek,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. V pondělí 4. dubna pak podle jeho slov začnou v Prostřední ulici činnosti na výměně plynovodu. Pak začne obměna povrchu ulic. „Prováděna bude po částech ze strany od Masarykova náměstí směrem k Mariánskému náměstí,“ upřesnil Jan Pášma. V případě ulice Mlýnská pak budou opravy realizovány od ulice Prostřední směrem k ulici Františkánská za částečného i úplného uzavření částí ulic. Střechu na Buchlově pokrývají speciálním šindelem z ručně štípaného modřínu Po odkrytí povrchových vrstev v dubnu tam dojde také k archeologickému průzkumu. „Při přípravě projektu se dělala takzvaná geofizikální prospekce (měření anomálií v půdě) toho prostoru a vyběhly nám tam čtyři potenciálně zajímavá místa, kde jsme proto naplánovali čtveřici sond o rozměru každé zhruba dvakrát čtyři metry,“ řekl Deníku vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek. Od poslední komplexní opravy v roce 1995 je povrch ulice Prostřední podle vedení města již technicky nevyhovující, vyznačuje se nerovnostmi a často i narušením dlažby. Podobně na tom je i ulice Mlýnská. Nově je má pokrýt žulová kamenná dlažba atypické skladby. Zároveň dojde k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně, odvodnění ulic a k přípravě pro vedení metropolitní sítě. Ve stejné lokalitě byla před čtyřmi lety opravena ulice Šromova. „Již tehdy jsme věděli, že obě ulice, Prostřední i Mlýnská, opravy potřebují. Nejsou technicky v dobrém stavu. Ztvárnění ulic a provedení povrchu naváže na ulice Havlíčkovu a Šromovu,“ vyjádřil se před časem starosta města Stanislav Blaha (ODS a nezávislé osobnosti). Řidiči pozor! Objížďky, kolony, komplikace. Práce na průtahu Kunovic od pondělí Opoziční zastupitelé Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) a Michal Dvouletý (Soukromníci Svobodní Nezávislí – Naplno pro Hradiště) jsou však přesvědčeni o tom, že by se stavební úpravy v Uherském Hradišti měly přednostně týkat těch ulic, jejichž stav je na tom hůř. Investovat prý by radnice měla do potřebnějších záležitostí. Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části Uherského Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala i Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova.