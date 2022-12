Loňské svátky také poznamenaly vážné dopravní nehody, kterých bylo celkem 176, což je nejvíce za posledních šest let.

„Vzhledem k tomu, že Vánoční svátky lidé prožívají více emocionálně, jsou následné škody na psychice člověka v případě neštěstí větší, rány osudu zanechávají hlubší rány. Proto je nutné nezapomínat na obezřetnost a opatrnost. Především nenechat nikdy zapálené svíčky a prskavky bez dozoru, nezapomenout vánoční cukroví v troubě nebo slavnostní večeři na plotně, zacházet s pyrotechnikou bezpečně a dle návodu, v případě nepříznivého počasí raději nevyjíždět autem,“ upozornila mluvčí.

Hasiči navíc stejně jako v minulých letech vydali seznam rad, na co si během svátků dát pozor:

Adventní věnce

Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet. Adventní věnce plněné pilinami a bez nehořlavých podložek jsou určeny pouze k dekoraci a svíčky na nich bychom nikdy neměli zapalovat. Rizikové jsou i věnce, kde není dostatečně připevněný držák pod svíčku nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí.

Svíčky a prskavky

Hořící svíčky a prskavky jsou otevřeným ohněm, a proto bychom je v domácnosti nikdy neměli nechávat bez dozoru. Při odchodu z místnosti je nutné všechny řádně uhasit. Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií. Hořící svíčku vždy umísťujeme na stabilní nehořlavou podložku.

Svíčka musí stát v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (jako jsou záclony a potahy), nesmí se umísťovat do průvanu nebo do polic ve skříňkách. Rizikovým faktorem jsou malé děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.

Prskavky používáme jen nad nehořlavým povrchem a při použití je držíme stranou od těla. Dbáme na to, aby v jejich okolí nebyl žádný hořlavý materiál – například stuhy nebo řetězy na stromečku. Před uložením do komunálního odpadu použitou prskavku zchlaďte, např. namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Elektrické vánoční dekorace

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujte v kamenných obchodech a vždy si ověřte, zda byly certifikovány pro český trh. Vždy dodržujte návod k jejich použití. Důležité jsou zejména informace: do jakého prostředí je výrobek určen, jak dlouho smí být v provozu (svítit) a jaký je jejich maximální příkon. Po rozbalení z krabice zkontrolujte stav elektrických kabelů, zda jsou celistvé, nejsou například polámané, aby nedošlo ke zkratu.

Pečení a vaření

Ani plamen plynového sporáku není možné nechat bez dozoru. Zejména při smažení dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. Pokud se tak stane, nikdy nehaste horký olej vodou! Doporučený postup je: zachovejte klidnou hlavu! Vypněte přívod energie, zakryjte pánev poklicí, plechem nebo mokrou utěrkou, a oheň bez přístupu vzduchu nechte uhasnout.