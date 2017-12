Pozor na náledí, teploty o víkendu zejména po ránu prudce klesnou

Výstrahu před náledím v pátek pro Zlínský kraj vydal Český hydrometeorologický ústav. Teploty totiž o víkendu v noci a nad ránem mohou klesat výrazněji pod bod mrazu, místy až k minus sedmi stupňům.

Náledí - ilustrační snímekFoto: Deník

Podobně chladné bude podle meteorologů také nedělní ráno a po celý víkend se i odpolední maxima budou držet kolem bodu mrazu. Opatrní by měli být nejen řidiči, ale také chodci.

„Doporučuji zejména starším lidem, aby pokud nemusejí, nevycházeli v takovém počasí ven a nepodnikali žádné delší cesty. Počasí již sice k vycházkám láká, ale namrzlé chodníky nemusí být po včerejší nadílce všude uklizené a mnozí již na to doplatili. Varování se týká i malých dětí – rodiče by měli dávat daleko větší pozor na to, kde se venku pohybují,“ zdůraznil primář Traumatologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Marcel Guřan.

V nemocnici jen za poslední dva chladné dny zaznamenali o 25 % více pacientů ambulancích s úrazy dolních i horních končetin.