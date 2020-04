Nářky podnikatelů, působících na Baťově kanálu, kvůli koronavirem způsobeným propadům tržeb, vyslyšel správce toku, společnost Povodí Moravy.

Vedení podniku nabídlo na kanálu podnikajícím subjektům hned několik vstřícných kroků. Požadované snížení nájmů však mezi nimi chybí.

„Podnikatelům, kteří provozují plavbu a půjčovny lodí na Baťově kanálu, zajistíme zahájení letního režimu plavby už v polovině května a prodloužíme ho až do konce září, včetně prvních dvou víkendů v měsíci říjnu. K dohnání finanční ztráty tak mohou nabízet své služby rekreantům o jeden a půl měsíce letního provozu déle,“ prozradil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Namísto tří měsíců letního režimu fungování plavebních komor tak bude letní režim na Baťově kanálu podle něj trvat čtyři a půl měsíce. Vzhledem k předpokládanému výpadku příjmů provozovatelů plavby v květnu jim chce nabídnout také odklad splátek nájemného za pronajaté pozemky až do konce roku 2020.

„Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel zajistíme z vlastních zdrojů tak, aby provozovatelům plavby nevznikly žádné dodatečné náklady. Komorování budou mít po celou dobu provozu zdarma,“ doval Václav Gargulák.

Za krok správným směrem považuje prodloužení plavební sezóny provozovatel půjčovny plavidel na Baťově kanálu ve Spytihněvi Michal Hampala.

„Osobní lodní doprava přichází o velké peníze tím, že objednavatelé zrušili klíčové hromadné akce na květen i na červen. Není jisté nakolik to zvládneme dohnat prodlouženou sezónou. Odklad placení nájmů pro nás proto nic zásadně neřeší,“ řekl Deníku Michal Hampala.

Hlavní plavební sezóna má začít na Baťově kanále také letos 1. května v režimu komorování od pátku do neděle. Plný provoz plavebních komor od úterý do neděle, by měl odstartovat už od 15. května a fungovat by měl až do konce září.

Povodí Moravy následně provozovatelům prodlouží komorování o další dva víkendy do 11. října. Ve srovnání s rokem 2019, kdy letní režim komorování trval 79 dní, tak má být letní sezóna prodloužena o 40 komorovacích dní na celkem 119. Nakolik bude říjnové prodloužení sezony přínosným, to se teprve ukáže.

Podle majitelky babické hospůdky U Rybičky Petry Hudcové je nutno, případné prodloužení plavební sezony vnímat v souvislosti s počasím.

„Přínosem by to bylo za slunného a přívětivého podzimu,“ doplnila Petra Hudcová.