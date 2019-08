Poutní Velehrad je nevyčerpatelným zdrojem milostí

/FOTOGALERIE/ Katoličtí věřící si od nepaměti přicházejí vyprosit do poutní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě různé milosti a občerstvit se nejen fyzicky, ale i duchovně. A to nejen při hlavní pouti, konané rok co rok 5. července, ale v kteroukoliv roční dobu.

Největší mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie přišlo na Velehrad oslavit na třináctou pouť Matice velehradské čtyři sta věřících. Hezkého letního času využili k tomu, aby do mariánského poutního místa připutovali k načerpání nových sil pěšky, auty, autobusy nebo třeba i na kole. Duchovní program v poutní bazilice začal v deset hodin dopoledne mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. V homilii zdůraznil zejména potřebnou vděčnost lidí za nevyčíslitelná obdarování, která jim nebeská Matka poskytuje svými přímluvami u svého syna Ježíše Krista. Na nebezpečném stání u havřické družiny se ani letos nic nezmění Přečíst článek › Atmosféra matiční pouti byla sice ve srovnání s národní poutí méně okázalá, přesto posílila naděje členů Matice velehradské a věřící poutníky. „Že nebylo centrum Velehradu obklopeno stánky s tradičním pouťovým zbožím, to mně vůbec nevadilo. Já se přišla do baziliky pomodlit a vzdát úctu Nanebevzaté Panně Marii. Ráda jsem se setkala s některými členy Matice velehradské, které jsem od únorové valné hromady neviděla,“ svěřila se osmdesátiletá Marie Charvátová ze Zlína. Pouťovou slavnost si mohli v Zimním sále Stojanova gymnázia vychutnat děti, jejich rodiče a prarodiče. Loutkoherec a vypravěč pohádek Daniel Taraba je pobavil nevšedním nastudováním klasické pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška. A bavili se při ní kluci, holky i dospělí. „Tak zajímavou pohádku jsem ještě neviděla. Třeba jeho kolečkový kůň, na němž popojížděl a zpíval si. Zajímavá byla jeho netradiční marioneta liška Ryška,“ neváhala se svěřit desetiletá Anička. Herec nejenže pohádku doprovázel zpěvem a hrou na kytaru, ale také velice šikovně zapojil děti do pohádkového děje. V rámci zábavného pořadu s názvem Kdo hledá, nalézá, který se odvíjel v klášterních zahradách, se Dan Taraba proměnil v Balonkového klauna. Subtropy? Pro naše švestky žádné požehnání Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Skalička