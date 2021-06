Více než tři tisíce věřících dorazily v neděli 13. června na Blatnickou horu ke kapli sv. Antonína Paduánského, kde se v den svátku tohoto oblíbeného světce koná tradiční hlavní pouť.

Pouť na Blatnickou horu ke kapli sv. Antonína Paduánského, 13. června 2021. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Bohoslužbu sloužil děkan ze Zlína P. Kamil Obr a v promluvě upozornil na to, že nám doba covidová ukázala, jak moc nám chybí nejen setkávání mezi sebou, ale také setkávání s Bohem. Zároveň položil otázku, zdali to, co jsme během koronaviru prožili, z nás udělalo moudřejší lidi a křesťany, jestli jsme pochopili něco víc.