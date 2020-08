Tímto rozhodnutím podle něj vychází nemocnice vstříc zájemcům, kteří potřebují znát svůj zdravotní stav například kvůli cestě na dovolenou do zahraničí. Testování bude možné absolvovat v COVID ambulanci, která se nachází v prostorách 20. pavilonu.

První samoplátci se mohou otestovat ve zlínské nemocnici v pondělí 17. srpna. Od tohoto termínu se budou moci nechat otestovat každý pracovní den, od pondělí do čtvrtka v čase od 12.30 do 14.30, v pátek od 7.00 do 10.00. K odběru se mohou objednat telefonicky na čísle 577 552 478, v přípravě je i možnost on-line přihlášení prostřednictvím webového odkazu, který bude zprovozněn v nejbližších dnech.

Za dva tisíce korun

Provedení testu a vystavení potřebných dokumentů vyjde samoplátce na částku 2 000 korun. Výsledek a certifikát budou k dispozici do cca 24 hodin a bude možné si je osobně vyzvednout na Oddělení lékařské mikrobiologie (v pracovní dny od 8.00-18.30, nebo v sobotu od 7.00-11.00), které se nachází v budově číslo 22 v areálu nemocnice.

„Zaslání informace o negativním výsledku testu bude možné i prostřednictvím sms,“ doplnil Jozef Macko, náměstek pro léčebnou léči ve zlínské nemocnici.

"Průběh testování má přesně stanovený postup. Žadatel nejprve vyplní formulář (lze ho stáhnout zde a vyplnit ho ještě před příchodem do nemocnice, vyzvednout si ho lze i na některém z pokladních míst, seznam viz níže), a poté zaplatí požadovanou částku za odběr v některém z pokladních míst. PCR test podstoupí v ambulanci, odběr se provede výtěrem z nosohltanu. Samoplátci, kteří přijedou na testování automobilem, mohou zaparkovat u 23. budovy nebo v parkovacím domě, který se nachází u budovy Záchranné zdravotnické služby Zlínského kraje," uvedl Zdeněk Dvořák.

Testování i v Kroměříži

V případě potřeby se mohou zájemci obrátit na Kroměřížskou nemocnici, která odběry pro samoplátce obnovila. Absolvovat jej mohou od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 12.00 v odběrové buňce, která se nachází vedle lékárny u výjezdu z nemocničního areálu. Odběr se provádí bez předchozího objednání. Cena PCR testu je 1 956 korun, platit za něj lze pouze bankovní kartou. Odběr se provádí výtěrem z nosohltanu, samoplátci bude výsledek zaslán do dvou dnů na jeho e-mailovou adresu. Další informace lze zjistit na telefonním čísle 573 322 473, případně 737 859 933.

Možnost podstoupit test lze i soukromých laboratořích.

Krajská nemocnice Tomáše Bati - POKLADNÍ MÍSTA

21. PAVILON, Pondělí - Pátek, 07.00 – 12.30, 13.00 – 15.30, Tel.577 552 409

BUDOVA GYN.–POR. ODD., Pondělí – Pátek, 07.00 – 13.00, 13.30 – 15.30, Tel. 577 552 434

POKLADNA KHS, Pondělí – Pátek, 07.00 – 12.30, 13.00 – 15.00, Tel.577 552 428