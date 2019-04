Podle ředitele MP Zlín Milana Kladníčka strážníci v ČR stárnou a noví, mladí nepřicházejí.

„Myslím si, že kdyby někteří měli možnost pracovat jinde, za lepší peníze, tak odejdou. Neměli by dril, výcviky, fotbaly a další opatření, měli by čistou hlavu. Každý den podstupujeme riziko, fyzicky a hlavně psychicky máme náročnou práci. Navíc bez jasné vize, co bude po 60. roku věku. Není to nic moc,“ komentoval pro Deník strážník – srdcař svou profesi.

Podle Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy se strážníci oprávněně cítí být diskriminováni oproti příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří mají velmi podobnou pracovní náplň.

„Významným rozdílem je skutečnost, že strážníci obecních policií nemají po letech výkonu služby žádný nárok na odchodné, na výsluhový příspěvek a ani v průběhu služby žádné ozdravné pobyty či dny řádné dovolené navíc,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček v dopise, který zaslalo Kolegium ředitelů MP poslancům bezpečnostního výboru Parlamentu ČR s žádostí o otevření diskuse týkající se narovnání sociálního postavení strážníků.

„Tato práce jim nedává smysl. Pokud nedojde k radikální změně v této oblasti, může to v horizontu deseti let způsobit závažné problémy, které můžou vést k ohrožení bezpečnosti ve městech,“ varoval Milan Kladníček.

Ve Zlíně se však přesto začalo blýskat na lepší časy. Oproti loňskému roku tam mají strážníci o tři tisíce korun měsíčně více v základní mzdě, než měli loni.

Nováčci jsou dle tabulek státu při svém nástupu zařazeni do 5. platové třídy se základním platem 16 470 korun hrubého. Začínající strážník, který již střídá směny, si přijde v základu na více než 25 tisíc korun, zkušení strážníci po odpracování několika let mají v základu hrubé mzdy jistých 30 tisíc korun.

Kolegium chce však docílit toho, aby byla zohledněna i náročnost práce strážníků v katalogu prací.

„Domníváme se, že z pohledu jiných typů zaměstnání by měl být klasický strážník (nejen specialisté) zařazen do 8. platové třídy a ne do 7. jako v současnosti,“ vysvětlil Kladníček.

Šéf Kolegia Kladníček je přesvědčen, že i když jsou strážníci jako zaměstnanci měst v pracovním poměru, nikoliv ve služebním jako příslušníci bezpečnostních sborů, přesto si navrhované sociální benefity s ohledem na náplň jejich práce a léta služby ve prospěch veřejnosti plně zaslouží.

Uvedené mzdy jsou hrubý základní plat

Zlín: počet strážníků 100

čekatel: 16 470 korun

zařazený strážník: 25 480 korun

zkušený strážník: 30 000 korun (plus příplatky za noční směny a práci o víkendu)

Uherské Hradiště: počet strážníků 24

čekatel: 14 300 korun (v minulosti 11 400 korun)

zařazený strážník: 16 800 korun

zkušený strážník: 34 200 korun včetně všech příplatků

Vsetín: počet strážníků 22

čekatel: 13 350 korun

zařazený strážník: 21 480 korun

„Z této částky jsou vypočítávány příplatky za noční směny a práci o víkendu. Následně další zvýšení platu např. osobním příplatkem je individuální,“ uvedl ředitel MP Vsetín Patrik Pecina.

Kroměříž: počet strážníků 38

čekatel: 15 000 korun

zařazený strážník: 20 000 korun

zkušený strážník: „Další navyšování je dané platovými tabulkami podle odpracovaných let,“ vysvětlil za MP Kroměříž mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Příklad sousedního kraje:

Olomouc: počet strážníků 117

čekatel: 17 380 korun

zařazený strážník: 20 980 korun

zkušený strážník: „Strážníkům se mzda postupně zvyšuje na základě odpracovaných let. V současné době je většina strážníků Městské policie Olomouc zařazena do 8. platové třídy,“ komentoval tiskový mluvčí MP Olomouc Petr Čunderle.

Plat tvoří tyto položky:

základní plat, příplatky rizikové, příplatky za směnnost, osobní ohodnocení, případný příplatek za vedení