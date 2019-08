V pohádkovém turnajovém areálu All England Clubu vás obklopí krásné prostředí vyhýbající se pompéznosti a reklamám, jemně vyladěné detaily, nekonečné množství ozdobných květin, dokonalá čistota, ochotný a skvěle informovaný personál, nádherné kurty s pečlivě střiženou trávou a samozřejmě tenisté a tenistky v kompletně bílém oblečení.

Dostat se do All England Clubu a vychutnat si jeho atmosféru je přitom velmi složitá mise. Lístky nelze zakoupit předem, každý hrací den se na ně musí stát fronta (anglicky The Queue).

Pokud chcete vidět denní program od jeho začátku v 11 hodin, musíte si pořádně přivstat, jelikož ve frontě se čeká zpravidla pět hodin.

Jestliže chcete na turnaj zavítat ve dvou různých dnech, musíte si frontu vystát opakovaně. Na jednoho čekajícího připadá vždy pouze jeden lístek. O to větší úctu pak zaslouží fanoušci, kteří se při zápasech i přes nesmírně náročné čekání chovají vhodně.

Tenisté a tenistky se příznivcům bílého sportu za jejich trpělivost a ukázněnost odměňují svými výkony. Letos české fanoušky potěšila dvaadvacetiletá Karolína Muchová, která se díky své pestré hře poprvé na grandslamovém turnaji dostala až do čtvrtfinále.

Zlatým písmem se do dějin turnaje zapsala houževnatá Barbora Strýcová.

Třiatřicetiletá Češka absolvovala během dvou týdnů celkem dvanáct utkání, prohrála pouze v semifinále dvouhry se Serenou Williamsovou. Ve čtyřhře po boku Su-wej Sie dokráčela pro premiérový grandslamový vavřín a zároveň pozici světové jedničky!

Ženskou dvouhru nakonec ovládla Simona Halepová, čímž se stala rumunskou národní hrdinkou. V mužském finále svedli gigantickou bitvu Novak Djokovič a Roger Federer. Srbský tenista odvrátil dva mečboly Švýcara a po pěti hodinách slavil triumf.

Když už se denní porce zápasů v All England Clubu naplní, ozve se z ampliónů milé hlášení, v němž pořadatelé fanouškům děkují za účast a přejí jim šťastnou cestu domů. Mnozí si ještě před zavřením bran stihnou vychutnat vynikající jahody se šlehačkou, typickou wimbledonskou pochoutku.

Další přítomní navštíví obchod s oficiálním zbožím, populární jsou především ručníky hráčů a hráček. A pak už vyrážejí lidé všech věkových kategorií a nejrůznějších národů do svých domovů, aby vstřebali jedinečné zážitky z nejslavnějšího tenisového turnaje světa.

MAREK BARTOŠÍK