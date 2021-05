Policisté se nicméně k informacím týkajícím se znaleckého posudku či případného viníka otravy nechtějí prozatím vyjadřovat, spis prý musí nejprve prostudovat.

„V současné době nebudeme posudek nijak komentovat. Jakmile jej převezme vyšetřovatel, prostuduje jej a teprve poté se můžeme relevantně vyjádřit k dalším krokům,“ řekl dnes Deníku policejní mluvčí Petr Jaroš.

Podle Radima Holiše, hejtmana Zlínského kraje a zároveň starosty Rožnova pod Radhoštěm, kde má společnost Energoaqua sídlo, nelze zaujmout stanovisko, dokud se k ekologické katastrofě na Bečvě jasně nevyjádří policisté.

„Zastávám stejný názor po celou dobu šetření této hrozné události. Dokud se nevyjádří policie, není co komentovat. Jen to, že si nepřeji nic jiného, než aby už se policie co nejjasněji vyjádřila,“ konstatoval Holiš.

Deník se s žádostí o vyjádření obrátil písemně také na rožnovskou firmu Energoaqua, na zaslaný dotaz však zástupci společnosti prozatím neodpověděli.

Znalecký posudek má být každopádně pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. Soudní znalec Jiří Klicpera v minulosti už dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vyhotovení, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru.

Odborník stejně jako ministr životního prostředí Richard Brabec už dříve vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, podnik jako možného původce otravy vyloučila i Česká inspekce životního prostředí.

Sídlí 16 km od místa otravy

Pokud jde o okolnosti havárie, kontaminovaná voda měla podle informací zveřejněných serverem iDNES.cz místo přečištění a odstranění chemikálií vytéci kanálem rovnou do řeky v meziříčské městské části Juřinka a ne do speciálních lagun, které na to v areálu jsou. V řece uhynulo 40 tun ryb a tok byl otráven v délce 40 kilometrů.

Energoaqua sídlí 16 kilometrů od místa otravy, do řeky ústí stará kanalizace, která vznikla ještě za socialismu v dobách, kdy v areálu fungoval podnik Tesla. Nyní je tam řada průmyslových podniků a nájemců, kteří své odpadní vody včetně kyanidových vypouští do čistírny.