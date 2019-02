Známky s podobiznami cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, které ve čtvrtek u příležitosti stých Zikmundových narozenin vydala Česká pošta, jsou nejvyšší v historii české známkové tvorby. Novinářům to dnes ve Zlíně řekl vedoucí oddělení známkové tvorby České pošty Břetislav Janík. Známky jsou široké 30 a vysoké 88 milimetrů. Celý aršík se dvěma známkami je největší v historii, má rozměry 203 krát 153 milimetrů.

"Aršík je výjimečný tím, že poprvé byla použita technologie ocelotisku z plochy na německém stroji Heim, je to první užití v Československu i v České republice. Je to zajímavé tím, že nám to umožnilo potisknout největší kus papíru v historii," řekl Janík.