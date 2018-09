Posledním zápisem je nyní vítězství

Jana Nováková z Dolního Němčí zapisuje významné události a poznatky již desátým rokem. V kronice obce tak nechybí ani nová zpráva, jak Dolní Němčí vyhrálo 15. září 2018 titul Vesnice roku.

Kronikářka Dolního Němčí Jana Nováková (vlevo) a předsedkyně kulturní komise obce Františka Tinková.

„Je tam zapsáno vše, čím obec v soutěži prošla, také předání ocenění Zlatá stuha v krajském kole. Celostátní komise tady byla na začátku září. Bylo krásné slunečné počasí. Bylo to velké plus, protože si tak lépe prohlédli naši obec a nemuseli spěchat někam do sálu, a tak si to u nás hezky užili,“ zmínila kronikářka Dolního Němčí Jana Nováková.

Nezapomněla ani zaznamenat radost Dolněmčanů z vítězství v prestižní soutěži.

„Zapisuji si první dojmy, také tu euforii, jakou lidé prožívali, ještě když přijeli autobusem z Luhačovic. Bylo na nich vidět nadšení z vítězství a velká radost,“ popsala Jana Nováková s tím, že zachytila emoce hned, aby se podle ní neztratily v čase.



Její zápisy v kronice obce jsou rozděleny na ty z oblasti školství, sportu, kultury, farnosti a ze spolků. Tuhle práci si paní Jana, která je učitelkou českého jazyka, vysnila.



„Pan kronikář zemřel. Dva roky se nic nepsalo, tak obec vyhlásila konkurz, aby se ti, kteří chtějí psát kroniku, dostavili na obec. Tak jsem se přihlásila,“ popisuje čtyřiačtyřicetiletá kronikářka s tím, že ji vždy bavilo číst kroniky.

„Nejvíce mě fascinovaly zápisy od lidí, kteří je uměli psát. Říkám si, že i ty mé zápisy jednou někdo bude číst,“ vysvětlila s úsměvem. Podle kronikářky Dolního Němčí je na této práci nejtěžší sehnat materiál a to, když musí zapsat i smutné události.

„Píší se tam i třeba tragédie. Například když měl místní občan před dvěma lety havárii s letadlem, tak se to do kroniky také zaznamenalo,“ vzpomínala Jana Nováková.

Každý den si také zaznamenává počasí.

„Pak do kroniky napíšu, kdy bylo u nás v Dolněmčí nejvíc horko. Letos to byl první srpnový týden, kdy maximální teplota dosáhla až 38 stupňů ve stínu. Ten týden byl extrémně horký,“ popsala počasí před měsícem kronikářka Jana Nováková.

Kronika je uložena pod zámkem na obecním úřadě. Zápisy se provádějí na nekyselý papír dokumentním inkoustem, takže by to podle kronikářky mělo vydržet.

„A jinak se kroniky odevzdávají do archivu. Vedeme ji i elektronicky,“ prozradila usměvavá žena.

V neděli, den po vítězství v soutěži Vesnice roku, připomněla slova z nedělního kázání jejich pana faráře Petra.

„Vzpomenul, že naše obec získala titul v celostátním kole Vesnice roku 2018 a podotknul, že by byl moc rád, kdybychom na to byli patřičně hrdí, ale tato hrdost by se neměla změnit v pýchu,“ zmínila paní Jana Nováková.

Střípky z kroniky



1917 - byl velice neúrodný rok, od 1. května do poloviny října nepršelo, to znamenalo neúrodu obilí i brambor a velkou drahotu stát obilí vykupoval 1q za 40 korun, lichváři žádali až 300 korun.

1931 - od února do dubna se stavěly sloupy pro elektrifikaci obce. 6. září byl okraden o 6 peřin a pečivo František Stojaspal, čp. 133. Zloděj nebyl dopaden, ačkoliv přijela i pátrací skupina ze slídicím psem.

1938 - obec byla úředně uzavřena, důvodem byla slintavka a kulhavka u dobytka. Nemoc se i přes různá opatření šířila velmi rychle, uhynuly 2 krávy, 1 obecní plemeník a hodně telat, všechna uhynulá zvířata musela být spálena na obecním mrchovišti.

1946 - 2. února začaly Čs. státní dráhy provozovat linku Horní Němčí Uherské Hradiště. Jako autobus sloužila plachtová UNRA, dosud se museli obyvatelé dopravovat soukromě, ale byl velký problém s nedostatkem benzinu.

1953 - narodilo se 35 dětí, 27 děvčat a 8 chlapců 1970 obec získala titul Vzorná obec Jihomoravského kraje za výsledky v socialistické soutěži.

2018 - OBEC ZÍSKÁVÁ TITUL VESNICE ROKU